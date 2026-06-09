Заброшенный раритет: в Киеве под открытым небом ржавеет необычное роскошное авто из Италии (фото)

Заброшенный седан Lancia Thesis уже не один год ржавеет под открытым небом в Киеве. Редкая премиальная модель отличается нестандартным дизайном.

Брошенный Lancia Thesis стоит на одной из парковок в Святошинском районе столицы. Журналист Фокуса сфотографировал необычное авто.

Известно, что седан Lancia Thesis припаркован и не эксплуатировался по меньшей мере с 2023 года. Авто покрыто слоем грязи и опавших листьев и местами заржавело, а его шины спущены. Примечательно, что оно на "евробляхах" — имеет итальянские номера.

Редкая модель отличается оригинальным дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Lancia Thesis — довольно редкая премиальная модель Е-класса. С 2001 по 2009 год было произведено всего 16 718 этих автомобилей.

Седан Lancia Thesis отличается экстравагантным дизайном с элементами ретростиля. У него хромированная решетка радиатора в виде щита, оригинальные каплевидные фары и тонкие фонари.

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Салон Lancia Thesis обшивали кожей с деревом или алькантарой, а комплектация модели обычно была богатой — электропакет, климат-контроль, сенсорный экран. Примечательно, что это первое в мире авто с электронным стояночным тормозом. Среди других инноваций модели — регулируемые амортизаторы и адаптивный круиз-контроль.

Фото: Lancia

В разные годы Lancia Thesis предлагали с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (турбо, 185 л.с.), 2,4 л (170 л.с.), 3,0 л (215 л.с.) и 3,2 л (230 л.с.), а также 2,4-литровыми турбодизелями мощностью 150, 175 и 185 сил. Модель выпускалась с 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической КПП.

Между прочим, недавно в центре Киева Фокус обнаружил заброшенный заряженный универсал Opel на 325 сил.

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