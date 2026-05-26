Известную итальянскую модель 70-х возродили в совершенно другом формате (фото)

Обнародованы первые официальные фото Lancia Gamma 2026. Модель возвращается как кроссовер и будет доступна в гибридных и электрических версиях мощностью до 375 сил.

Кроссовер Lancia Gamma — второй представитель нового семейства моделей, призванных перезапустить итальянский бренд. Первые подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Модель будет доступна в гибридном или электрическом исполнении Фото: Stellantis

Если оригинальная Lancia Gamma 1976 года выпускалась в кузовах купе и седан-фастбэк, то теперь это оригинальный купе-кроссовер с аркообразной крышей, высокой оконной линией и спрятанными в стойках ручками задних дверей. Передняя часть выдержана в новом фирменном стиле, который дебютировал на Lancia Ypsilon.

Новая Lancia Gamma построена на платформе STLA Medium, то есть является "родственницей" Peugeot 3008. Кроссовер достигает 4,67 м в длину, 1,89 м в ширину и 1,66 м в высоту. Компоновка салона знакома по Lancia Ypsilon — с двумя экранами на передней панели и оригинальной полукруглой полкой.

Фото: Stellantis

Кроссовер Lancia Gamma выйдет на рынок с осени и будет доступен в 1,2-литровой гибридной версии на 145 л. с. и трех электрических вариантах:

один мотор, передний привод, 230 сил, батарея на 73 кВт∙ч, запас хода 540 км;

один мотор, передний привод, 245 сил, батарея на 97 кВт∙ч, запас хода 740 км;

два мотора, полный привод, 375 сил, батарея на 97 кВт∙ч, запас хода 675 км.

