Відому італійську модель 70-х відродили в абсолютно іншому форматі (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото Lancia Gamma 2026. Модель повертається як кросовер і буде доступна у гібридних та електричних версіях потужністю до 375 сил.

Кросовер Lancia Gamma — другий представник нового сімейства моделей, покликаних перезапустити італійський бренд. Перші подробиці авто розкрили на сайті концерну Stellantis.

Модель буде доступна в гібридному або електричному виконанні Фото: Stellantis

Якщо оригінальну Lancia Gamma 1976 року випускали в кузовах купе і седан-фастбек, то тепер це оригінальний купе-кросовер із аркоподібним дахом, високою віконною лінією та схованими у стійках ручками задніх дверей. Передня частина витримана в новому фірмовому стилі, який дебютував на Lancia Ypsilon.

Нова Lancia Gamma збудована на платформі STLA Medium, тобто є "родичкою" Peugeot 3008. Кросовер сягає 4,67 м завдовжки, 1,89 м завширшки та 1,66 м заввишки. Компонування салону знайоме за Lancia Ypsilon — із двома екранами на передній панелі та оригінальною півкруглою полицею.

На центральній панелі встановлено оригінальну поличку Фото: Stellantis

Кросовер Lancia Gamma вийде на ринок із осені та буде доступний в 1,2-літровій гібридній версії на 145 к. с. та трьох електричних варіантах:

один мотор, передній привід, 230 сил, батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 540 км;

один мотор, передній привід, 245 сил, батарея на 97 кВт∙год, запас ходу 740 км;

два мотори, повний привід, 375 сил, батарея на 97 кВт∙год, запас ходу 675 км.

