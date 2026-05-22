Відроджений Citroen 2CV і потужні Dodge: Stellantis представить 110 нових моделей (фото)

Концерн Stellantis починає масштабне оновлення модельного ряду. У найближчі роки очікуються десятки нових авто різних класів та цінових категорій.

У рамках нової стратегії FaSTLAne до 2030 року від брендів Stellantis варто очікувати 110 прем’єр — 60 нових та 50 оновлених моделей. На реорганізацію концерну планують витратити 60 мільярдів євро, повідомляється на його сайті.

Серед цих новинок 29 будуть електрокарами, 15 — плагін-гібридами, 24 — гібридами, а 39 — авто з двигунами внутрішнього згоряння чи "м’якими" гібридними установками.

FIAT Grizzly Фото: Stellantis

Для оптимізації кількість основних платформ скоротять до трьох. Приблизно 30 нових моделей буде збудовано на модульній архітектурі STLA One — це дозволить зекономити до 20% коштів при розробці.

Відомо, що універсальна платформа STLA One розрахована як на електричні установки, так і двигуни внутрішнього згоряння, а також підтримуватиме керування по дротах (steer-by-wire). Серед її складових:

Відео дня

STLA Brain – новий центральний комп’ютер із сучасним програмним забезпеченням;

STLA Smartcockpit – нова мультимедіа;

STLA AutoDrive – система напівавтономного руху.

Maserati випустить дві нові моделі Фото: Stellantis

До того ж, анонсовано партнерство Stellantis із Jaguar Land Rover, Tata і Dongfeng, а також розширення співробітництва з Leapmotor.

Важливо

На український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км (фото)

Які новинки Stellantis очікуються в найближчі роки

Ключовими брендами концерну визначили FIAT, Jeep, Peugeot і Ram — на них піде приблизно 70% інвестицій. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel and Alfa Romeo – регіональні марки, а DS та Lancia – історичні. Утім, цікаві моделі з’являться в усіх брендів і деякі з них уже стали відомі пресі.

Dodge готує кросовери і спортивні моделі Фото: Stellantis

Зокрема, планується перезапуск бренду Chrysler – презентують одразу три нові кросовери. Середньорозмірну модель назвуть Airflow (на честь знаменитого Chrysler 30-х), а компактні кросовери – Arrow і Arrow Cross. Відомо, що одна з моделей коштуватиме менш, ніж 30 000 доларів.

FIAT цьогоріч презентує лінійку кросоверів Grizzly. У ньому будуть сімейна модель (побратим Opel Frontera і Citroen C3 Aircross), а також оригінальний купе-кросовер. У 2028 році очікується новий FIAT Panda, також анонсували дешевий електрокар Quattrolino.

Citroen 2CV повернеться на ринок Фото: Stellantis

Легендарний Citroen 2CV у 2028 році відродять у форматі компактного міського авто в ретростилі за 15 000 євро. Його перед серійну версію покажуть восени на автошоу в Парижі.

Peugeot представить наступні покоління моделей 208 та 2008, а Opel – нову Corsa і компактний доступний електрокросовер. Alfa Romeo уже тривалий час працює над новими Giulia і Stelvio, а Maserati готує кросовер та спортивно-туристичну модель.

Opel випустить недорогий електрокросовер Фото: Stellantis

За океаном Dodge розробляє компактний кросовер GLH за $30 000 (наступник моделі Hornet) та оновлений Durango. Очікуються і нові версії спортивного Charger, одна з яких (її назвуть Copperhead) отримає потужний V8 і гігантське антикрило.

Ram Dakota Фото: Stellantis

Ram виведе на ринок рамні моделі — недорогий середньорозмірний пікап Dakota, а також свій перший сімейний позашляховик, який, скоріше за все, назвуть Ramcharger. Jeep випустить Scrambler — екстремальну модифікацію Wrangler.

До речі, Ram нещодавно презентував найшвидший пікап у світі, здатний розвинути 274 км/год.

Також Фокус повідомляв, що презентували оновлений кросовер Jeep Avenger 2026.