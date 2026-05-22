Возрожденный Citroen 2CV и мощные Dodge: Stellantis представит 110 новых моделей (фото)

Концерн Stellantis начинает масштабное обновление модельного ряда. В ближайшие годы ожидаются десятки новых авто разных классов и ценовых категорий.

В рамках новой стратегии FaSTLAne до 2030 года от брендов Stellantis стоит ожидать 110 премьер — 60 новых и 50 обновленных моделей. На реорганизацию концерна планируют потратить 60 миллиардов евро, сообщается на его сайте.

Среди этих новинок 29 будут электрокарами, 15 — плагин-гибридами, 24 — гибридами, а 39 — авто с двигателями внутреннего сгорания или "мягкими" гибридными установками.

FIAT Grizzly Фото: Stellantis

Для оптимизации количество основных платформ сократят до трех. Примерно 30 новых моделей будет построено на модульной архитектуре STLA One — это позволит сэкономить до 20% средств при разработке.

Известно, что универсальная платформа STLA One рассчитана как на электрические установки, так и двигатели внутреннего сгорания, а также будет поддерживать управление по проводам (steer-by-wire). Среди ее составляющих:

Відео дня

STLA Brain — новый центральный компьютер с современным программным обеспечением;

STLA Smartcockpit — новая мультимедиа;

STLA AutoDrive — система полуавтономного движения.

Maserati выпустит две новые модели Фото: Stellantis

К тому же, анонсировано партнерство Stellantis с Jaguar Land Rover, Tata и Dongfeng, а также расширение сотрудничества с Leapmotor.

Важно

На украинский рынок выходит новый Jeep Compass 2026 с расходом 5,6 л на 100 км (фото)

Какие новинки Stellantis ожидаются в ближайшие годы

Ключевыми брендами концерна определили FIAT, Jeep, Peugeot и Ram — на них пойдет примерно 70% инвестиций. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel and Alfa Romeo — региональные марки, а DS и Lancia — исторические. Впрочем, интересные модели появятся у всех брендов и некоторые из них уже стали известны прессе.

Dodge готовит кроссоверы и спортивные модели Фото: Stellantis

В частности, планируется перезапуск бренда Chrysler — презентуют сразу три новых кроссовера. Среднеразмерную модель назовут Airflow (в честь знаменитого Chrysler 30-х), а компактные кроссоверы — Arrow и Arrow Cross. Известно, что одна из моделей будет стоить менее 30 000 долларов.

FIAT в этом году презентует линейку кроссоверов Grizzly. В нем будут семейная модель (собрат Opel Frontera и Citroen C3 Aircross), а также оригинальный купе-кроссовер. В 2028 году ожидается новый FIAT Panda, также анонсировали дешевый электрокар Quattrolino.

Citroen 2CV вернется на рынок Фото: Stellantis

Легендарный Citroen 2CV в 2028 году возродят в формате компактного городского авто в ретростиле за 15 000 евро. Его предсерийную версию покажут осенью на автошоу в Париже.

Peugeot представит следующие поколения моделей 208 и 2008, а Opel — новую Corsa и компактный доступный электрокроссовер. Alfa Romeo уже долгое время работает над новыми Giulia и Stelvio, а Maserati готовит кроссовер и спортивно-туристическую модель.

Opel выпустит недорогой электрокроссовер Фото: Stellantis

За океаном Dodge разрабатывает компактный кроссовер GLH за $30 000 (преемник модели Hornet) и обновленный Durango. Ожидаются и новые версии спортивного Charger, одна из которых (ее назовут Copperhead) получит мощный V8 и гигантское антикрыло.

Рэм Дакота Фото: Stellantis

Ram выведет на рынок рамные модели — недорогой среднеразмерный пикап Dakota, а также свой первый семейный внедорожник, который, скорее всего, назовут Ramcharger. Jeep выпустит Scrambler — экстремальную модификацию Wrangler.

Кстати, Ram недавно презентовал самый быстрый пикап в мире, способный развить 274 км/ч.

Также Фокус сообщал, что презентовали обновленный кроссовер Jeep Avenger 2026.