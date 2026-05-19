Дешевший за Octavia: представлено найдоступніший електромобіль Skoda (фото, відео)

У Швейцарії презентували новий Skoda Epiq. Недорогий компактний електрокросовер практичний, місткий та має запас ходу понад 400 км.

Кросовер Skoda Epiq вийде на ринок із другої половини нинішнього року та стане найдешевшим електрокаром марки. Ціна Skoda Epiq складе 26 000 євро, тобто в ЄС він буде дешевшим за Octavia. Про новинку розповіли на сайті чеського автовиробника.

Електрокросовер Skoda Epiq — компактна модель B-класу, яка кине виклик Kia EV2 та Renault 4 E-Tech. Наразі це найдешевший електромобіль Skoda.

Дизайн Skoda Epiq 2026

Новий Skoda Epiq 2026 майже не змінився порівняно із передсерійним концептом і витриманий у фірмовому гранчастому стилі Modern Solid. Авто має підтягнутий силует із короткими звисами кузова та високою віконною лінією. У нього агресивні "зубасті" бампери, тоненька Т-подібна діодна оптика та чорна вставка з підсвічуванням між фарами у дусі старшого Skoda Enyaq, який нещодавно побував на тесті Фокусу.

Відео дня

Компактне авто доступне у версіях потужністю до 211 сил Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Epiq збудований на передньопривідній платформі МЕВ+, тобто є побратимом нових Volkswagen ID.Polo та CUPRA Raval. Авто має низький аеродинамічний коефіцієнт — 0,275.

Розміри Skoda Epiq 2026:

довжина — 4171 мм;

ширина — 1798 мм;

висота — 1581 мм;

колісна база — 2601 мм.

У салоні центральний тачскрін поєднується з фізичними кнопками Фото: Skoda

Інтер'єр і оснащення Skoda Epiq 2026

У салоні Skoda Epiq встановили вузьку цифрову панель приладів із діагоналлю 5,3 дюйма та великий 13-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система створена на базі Android. До того ж, авто має чимало фізичних перемикачів. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Об'єм багажника Skoda Epiq 2026 складає 475-1344 л, також є 25-літровий відсік спереду. До того ж, авто отримала фірмові "фішки" Simply Clever на кшталт парасольки у дверях чи шкребка для льоду у дверях багажника.

Об'єм багажника становить 475-1344 л Фото: Skoda

Базова комплектація Skoda Epiq 2026 включає системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та розпізнавання дорожніх знаків. Варіант Selection отримав безключовий доступ, двозонний, клімат-контроль, камеру, парктронік, навігацію, підігрів сидінь і керма. За доплату доступні матричні фари, цифровий ключ (доступ у салон зі смартфону), 20-дюймові диски, камери кругового огляду і система напівавтономного руху.

Важливо

Запас ходу — 600 км: розкрито подробиці найбільшого електрокросовера Skoda (фото, відео)

Електромобіль Skoda Epiq, характеристики

Новий Skoda Epiq 2026 дебютував у трьох варіантах:

Epiq 35 — 115 к. с. і 267 Н∙м, 11 с до 100 км/год, максимальні 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 310 км;

Epiq 40 — 135 к. с. і 267 Н∙м, 9,8 с до 100 км/год, максимальні 150 км/год, батарея на 38,5 кВт∙год (LFP), запас ходу 310 км;

Epiq 55 — 211 к. с. і 290 Н∙м, 7,1 с до 100 км/год, максимальні 160 км/год, батарея на 55 кВт∙год (NMC), запас ходу 441 км.

Запас ходу Skoda Epiq сягає 441 км Фото: Skoda

Найпотужніша модифікація підтримує швидку зарядку (потужністю 125 кВт) на 80% за 24 хвилини. Також є режим повербанка — можна живити від авто гаджети.

До речі, недорогий компактний електрокросовер готує і Opel. Його виведуть на ринок у 2028 році, проте перші зображення авто вже показали.

Також Фокус розповідав, що на ринок виходить перший у світі електрокросовер із інноваційною твердотілою батареєю.