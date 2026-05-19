Дешевле Octavia: представлен самый доступный электромобиль Skoda (фото, видео)

В Швейцарии презентовали новый Skoda Epiq. Недорогой компактный электрокроссовер практичный, вместительный и имеет запас хода более 400 км.

Кроссовер Skoda Epiq выйдет на рынок со второй половины нынешнего года и станет самым дешевым электрокаром марки. Цена Skoda Epiq составит 26 000 евро, то есть в ЕС он будет дешевле Octavia. О новинке рассказали на сайте чешского автопроизводителя.

Электрокроссовер Skoda Epiq — компактная модель B-класса, которая бросит вызов Kia EV2 и Renault 4 E-Tech. На данный момент это самый дешевый электромобиль Skoda.

Дизайн Skoda Epiq 2026

Новый Skoda Epiq 2026 почти не изменился по сравнению с предсерийным концептом и выдержан в фирменном граненом стиле Modern Solid. Авто имеет подтянутый силуэт с короткими свесами кузова и высокой оконной линией. У него агрессивные "зубастые" бамперы, тоненькая Т-образная диодная оптика и черная вставка с подсветкой между фарами в духе старшего Skoda Enyaq, который недавно побывал на тесте Фокуса.

Відео дня

Компактное авто доступно в версиях мощностью до 211 сил Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Epiq построен на переднеприводной платформе МЕВ+, то есть является собратом новых Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval. Авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,275.

Размеры Skoda Epiq 2026:

длина — 4171 мм;

ширина — 1798 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2601 мм.

В салоне центральный тачскрин сочетается с физическими кнопками Фото: Skoda

Интерьер и оснащение Skoda Epiq 2026

В салоне Skoda Epiq установили узкую цифровую панель приборов с диагональю 5,3 дюйма и большой 13-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Android. К тому же, авто имеет немало физических переключателей. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Объем багажника Skoda Epiq 2026 составляет 475-1344 л, также есть 25-литровый отсек спереди. К тому же, авто получила фирменные "фишки" Simply Clever вроде зонтика в дверях или скребка для льда в дверях багажника.

Объем багажника составляет 475-1344 л Фото: Skoda

Базовая комплектация Skoda Epiq 2026 включает системы автоматического торможения, контроля разметки и распознавания дорожных знаков. Вариант Selection получил бесключевой доступ, двухзонный, климат-контроль, камеру, парктроник, навигацию, подогрев сидений и руля. За доплату доступны матричные фары, цифровой ключ (доступ в салон со смартфона), 20-дюймовые диски, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

Важно

Запас хода — 600 км: раскрыты подробности самого большого электрокроссовера Skoda (фото, видео)

Электромобиль Skoda Epiq, характеристики

Новый Skoda Epiq 2026 дебютировал в трех вариантах:

Epiq 35 — 115 л.с. и 267 Н∙м, 11 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 310 км;

Epiq 40 — 135 л.с. и 267 Н∙м, 9,8 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 310 км;

Epiq 55 — 211 л. с. и 290 Н∙м, 7,1 с до 100 км/ч, максимальные 160 км/ч, батарея на 55 кВт∙ч (NMC), запас хода 441 км.

Запас хода Skoda Epiq достигает 441 км Фото: Skoda

Самая мощная модификация поддерживает быструю зарядку (мощностью 125 кВт) на 80% за 24 минуты. Также есть режим повербанка — можно питать от авто гаджеты.

Кстати, недорогой компактный электрокроссовер готовит и Opel. Его выведут на рынок в 2028 году, однако первые изображения авто уже показали.

Также Фокус рассказывал, что на рынок выходит первый в мире электрокроссовер с инновационной твердотельной батареей.