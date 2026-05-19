Дешевле Octavia: представлен самый доступный электромобиль Skoda (фото, видео)
В Швейцарии презентовали новый Skoda Epiq. Недорогой компактный электрокроссовер практичный, вместительный и имеет запас хода более 400 км.
Кроссовер Skoda Epiq выйдет на рынок со второй половины нынешнего года и станет самым дешевым электрокаром марки. Цена Skoda Epiq составит 26 000 евро, то есть в ЕС он будет дешевле Octavia. О новинке рассказали на сайте чешского автопроизводителя.
Электрокроссовер Skoda Epiq — компактная модель B-класса, которая бросит вызов Kia EV2 и Renault 4 E-Tech. На данный момент это самый дешевый электромобиль Skoda.
Дизайн Skoda Epiq 2026
Новый Skoda Epiq 2026 почти не изменился по сравнению с предсерийным концептом и выдержан в фирменном граненом стиле Modern Solid. Авто имеет подтянутый силуэт с короткими свесами кузова и высокой оконной линией. У него агрессивные "зубастые" бамперы, тоненькая Т-образная диодная оптика и черная вставка с подсветкой между фарами в духе старшего Skoda Enyaq, который недавно побывал на тесте Фокуса.
Электромобиль Skoda Epiq построен на переднеприводной платформе МЕВ+, то есть является собратом новых Volkswagen ID.Polo и CUPRA Raval. Авто имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,275.
Размеры Skoda Epiq 2026:
- длина — 4171 мм;
- ширина — 1798 мм;
- высота — 1581 мм;
- колесная база — 2601 мм.
Интерьер и оснащение Skoda Epiq 2026
В салоне Skoda Epiq установили узкую цифровую панель приборов с диагональю 5,3 дюйма и большой 13-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Android. К тому же, авто имеет немало физических переключателей. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.
Объем багажника Skoda Epiq 2026 составляет 475-1344 л, также есть 25-литровый отсек спереди. К тому же, авто получила фирменные "фишки" Simply Clever вроде зонтика в дверях или скребка для льда в дверях багажника.
Базовая комплектация Skoda Epiq 2026 включает системы автоматического торможения, контроля разметки и распознавания дорожных знаков. Вариант Selection получил бесключевой доступ, двухзонный, климат-контроль, камеру, парктроник, навигацию, подогрев сидений и руля. За доплату доступны матричные фары, цифровой ключ (доступ в салон со смартфона), 20-дюймовые диски, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.Важно
Электромобиль Skoda Epiq, характеристики
Новый Skoda Epiq 2026 дебютировал в трех вариантах:
- Epiq 35 — 115 л.с. и 267 Н∙м, 11 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 310 км;
- Epiq 40 — 135 л.с. и 267 Н∙м, 9,8 с до 100 км/ч, максимальные 150 км/ч, батарея на 38,5 кВт∙ч (LFP), запас хода 310 км;
- Epiq 55 — 211 л. с. и 290 Н∙м, 7,1 с до 100 км/ч, максимальные 160 км/ч, батарея на 55 кВт∙ч (NMC), запас хода 441 км.
Самая мощная модификация поддерживает быструю зарядку (мощностью 125 кВт) на 80% за 24 минуты. Также есть режим повербанка — можно питать от авто гаджеты.
