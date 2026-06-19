В Украине продали уникальный итальянский седан 80-х годов с двигателем Ferrari (фото)

Единственный в Украине седан Lancia Thema 8.32 сменил владельца. Редкое премиальное авто оснащено двигателем V8 от Ferrari.

Lancia Thema 8.32 1989 года была продана в Днепре, и новому владельцу предстоит восстановить это уникальное авто. Об этом раритете рассказал блогер Roma Urraco.

Lancia Thema 8.32 нуждается в ремонте Фото: Roma Urraco

Lancia Thema 8.32 — топовая заряженная версия премиального переднеприводного седана. Всего с 1986 по 1992 год было выпущено 3971 авто.

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Главная особенность Lancia Thema 8.32 скрывается под капотом. Там установлен высокооборотистый 3,0-литровый двигатель V8 от суперкара Ferrari 308. Для седана его доработали, а мощность составила 215 к. с.

Двигатель V8 был заимствован у Ferrari 308 Фото: Roma Urraco

С 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Также была доработана подвеска автомобиля и установлены адаптивный усилитель руля и увеличенные тормоза. На крышке багажника появился выдвижной спойлер.

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Сзади установлен выдвижной спойлер Фото: Roma Urraco

Конкретно этот автомобиль — один из 1602 седанов второй серии. Салон Lancia Thema 8.32 отделан кожей и деревом, а в комплектацию входят климат-контроль и электропривод сидений.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Эта Lancia Thema 8.32 попала в Украину ещё в 90-х. Сначала она эксплуатировалась в Киеве, а затем переехала в Днепр. После обслуживания на СТО в двигателе отлетел патрубок, и в течение длительного времени он работал без масла, из-за чего вышел из строя. Его сняли, но так и не отремонтировали.

Кстати, недавно в Киеве журналист Фокуса сфотографировал заброшенного преемника Lancia Thema с нестандартным дизайном.

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