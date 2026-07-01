На аукціон виставили божевільний байк із 8,0-літровим 500-сильним V10 (фото)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть унікальний мотоцикл Millyard Viper V10. Байк оснащений 8,0-літровим двигуном на 500 сил і розвиває понад 330 км/год.

За єдиний у своєму роді Millyard Viper V10 планують отримати 100-150 тис. фунтів стерлінгів ($132 000 – 195 000). Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Мотоцикл виготовлений у 2009 році та є творінням британського конструктора Аллена Міллярда. Його назва підказує, що він оснащений двигуном V10 від Dodge Viper.

Мотоцикл оснащений 8,0-літровим 500-сильним V10 Фото: H&H Classics

Величезний 8,0-літровий мотор розвиває 500 к. с. та 711 Н∙м. Встановлення його на мотоцикл перетворилося на справжній челлендж.

Для важкого двигуна Аллен Міллярд створив кастомну посилену раму. Також він самотужки розробив випускний колектор і передню вилку, а пару задніх амортизаторів запозичив у спортбайка Yamaha R1. Також довелося вдосконалити маховик.

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На випробуваннях на злітно-посадковій смузі аеродрому. Millyard Viper V10 розвинув 333 км/год. Із цим досягненням він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже на той час був найшвидшим дорожнім мотоциклом у світі.

Мотоцикл проїхав 14,5 тис. км Фото: H&H Classics

Примітно, що Аллен Міллярд доволі часто виїжджав на своєму творінні на дороги і загалом подолав 14,5 тис. км. Мотоцикл був зіркою байкшоу та телепередач.

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