На аукцион выставили безумный байк с 8,0-литровым 500-сильным V10 (фото)

В Великобритании на аукционе будет выставлен на продажу уникальный мотоцикл Millyard Viper V10. Мотоцикл оснащен 8,0-литровым двигателем на 500 сил и развивает скорость свыше 330 км/ч.

За единственный в своём роде Millyard Viper V10 планируют получить 100–150 тыс. фунтов стерлингов ($132 000 – 195 000). Об этом сообщает сайт Ride Apart.

Мотоцикл был изготовлен в 2009 году и является творением британского конструктора Аллена Милларда. Его название подсказывает, что он оснащён двигателем V10 от Dodge Viper.

Мотоцикл оснащен 8,0-литровым 500-сильным двигателем V10 Фото: H&H Classics

Огромный 8,0-литровый двигатель развивает 500 к. с. и 711 Н∙м. Его установка на мотоцикл превратилась в настоящий вызов.

Для мощного двигателя Аллен Миллиард создал кастомную усиленную раму. Кроме того, он самостоятельно разработал выпускной коллектор и переднюю вилку, а пару задних амортизаторов позаимствовал у спортбайка Yamaha R1. Также пришлось усовершенствовать маховик.

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Во время испытаний на взлетно-посадочной полосе аэродрома Millyard Viper V10 развил скорость 333 км/ч. Благодаря этому достижению он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь на тот момент был самым быстрым дорожным мотоциклом в мире.

Мотоцикл проехал 14,5 тыс. км Фото: H&H Classics

Примечательно, что Аллен Миллард довольно часто выезжал на своём творении на дороги и в целом преодолел 14,5 тыс. км. Мотоцикл был звездой байк-шоу и телепередач.

Кстати, на аукцион выставили уникальный кабриолет Packard 1934 года, созданный украинцем. Его оценили в 5 миллионов долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что раритетный мотоцикл 70-х годов был продан по цене нового Porsche Cayenne.