Неприметный раритет: старый мотоцикл 70-х годов продали по цене Porsche Cayenne (фото)

В Великобритании на аукционе был продан мотоцикл Ducati 750SS 1974 года. За него заплатили 80 500 фунтов стерлингов ($108 000).

Высокая цена на Ducati 750SS на уровне нового Porsche Cayenne, обусловлена тем, что это редкая спортивная модель. Об этом рассказали на сайте аукциона Bonhams.

Всего было выпущено всего 401 мотоцикл Ducati 750SS. По сути, это серийная версия гоночного мотоцикла, победившего в престижной гонке Imola 200 в Италии.

Было выпущено всего 401 мотоциклов Ducati 750SS Фото: bonhams.com

Ducati 750SS был одним из самых быстрых мотоциклов 70-х годов. Он оснащён 748-кубовым двигателем V2 мощностью 73 к. с. С 5-ступенчатой механической коробкой передач он может развивать скорость до 217 км/ч. Кроме того, спортбайк получил дисковые тормоза на обоих колесах, что в то время было редкостью.

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Именно этот мотоцикл Ducati 750SS — 103-й в серии. Сначала он попал в Великобританию, а затем оказался у датского коллекционера, который активно эксплуатировал байк и даже путешествовал на нём по скандинавским странам и северной Италии.

Мотоцикл оснащен 73-сильным двухцилиндровым двигателем Фото: bonhams.com

За мотоциклом ухаживали и меняли масло каждые 1500 км. В 2005 году Ducati 750SS прошел реставрацию и был перекрашен в нетипичный зеленый цвет.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой Mercedes W124. Купе оценили в 900 000 долларов.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о малоизвестном британском мотоцикле с дизельным двигателем.