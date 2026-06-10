Чешский эксклюзив: дебютировал самый мощный и самый дорогой мотоцикл Jawa в истории (видео)
В Чехии презентовали мотоцикл Jawa 1000 Sport Cruiser. Эксклюзивный байк со 113-сильным двигателем станет самой совершенной моделью марки.
Новая Jawa 1000 Sport Cruiser дебютировала на моторшоу в Брно в статусе концепта, однако известно, что его выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Ride apart.
Ожидается, что в Чехии в 2027 году вручную соберут всего 15 кастомизированных байков, а цена Jawa 1000 Sport Cruiser составит примерно 62 000 евро. Это будет самый дорогой мотоцикл Jawa всех времен.
Байк класса naked является особой заряженной версией Jawa 730 Twin и сохраняет ее агрессивный дизайн с классическими элементами вроде большой круглой фары или укороченной задней части.Важно
Под старину выполнено и кожаное седло. Комплектация Jawa 1000 Sport Cruiser включает диодные фары, цифровой щиток приборов, Bluetooth, навигацию и бесключевое зажигание.
Название модели указывает на новый 1,0-литровый двухцилиндровый двигатель на 113 л. с. и 95 Н∙м — это еще и самый мощный байк Jawa. Кроме того, установили выхлоп от LeoVince, подвеску Öhlins и тормоза Brembo Stylema с ABS от Bosch. Максимальная скорость ограничена на 215 км/ч.
Между прочим, недавно представили первые в мире серийные мотоциклы, способные работать на чистом спирте.
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