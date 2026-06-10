Чешский эксклюзив: дебютировал самый мощный и самый дорогой мотоцикл Jawa в истории (видео)

В Чехии презентовали мотоцикл Jawa 1000 Sport Cruiser. Эксклюзивный байк со 113-сильным двигателем станет самой совершенной моделью марки.

Новая Jawa 1000 Sport Cruiser дебютировала на моторшоу в Брно в статусе концепта, однако известно, что его выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Ожидается, что в Чехии в 2027 году вручную соберут всего 15 кастомизированных байков, а цена Jawa 1000 Sport Cruiser составит примерно 62 000 евро. Это будет самый дорогой мотоцикл Jawa всех времен.

Цена Jawa 1000 Sport Cruiser составит 62 000 евро

Байк класса naked является особой заряженной версией Jawa 730 Twin и сохраняет ее агрессивный дизайн с классическими элементами вроде большой круглой фары или укороченной задней части.

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Под старину выполнено и кожаное седло. Комплектация Jawa 1000 Sport Cruiser включает диодные фары, цифровой щиток приборов, Bluetooth, навигацию и бесключевое зажигание.

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Для байка разработали литровый 113-сильный двигатель

Название модели указывает на новый 1,0-литровый двухцилиндровый двигатель на 113 л. с. и 95 Н∙м — это еще и самый мощный байк Jawa. Кроме того, установили выхлоп от LeoVince, подвеску Öhlins и тормоза Brembo Stylema с ABS от Bosch. Максимальная скорость ограничена на 215 км/ч.

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