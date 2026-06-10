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Чеський ексклюзив: дебютував найпотужніший і найдорожчий мотоцикл Jawa в історії (відео)

Jawa 1000
Jawa 1000 Sport Cruiser збиратимуть вручну

У Чехії презентували мотоцикл Jawa 1000 Sport Cruiser. Ексклюзивний байк зі 113-сильним двигуном стане найдосконалішою моделлю марки.

Нова Jawa 1000 Sport Cruiser дебютувала на моторшоу в Брно у статусі концепту, проте відомо, що його випустять лімітованою серією. Про це повідомляє сайт Ride apart.

Очікується, що в Чехії у 2027 році вручну зберуть всього 15 кастомізованих байків, а ціна Jawa 1000 Sport Cruiser складе приблизно 62 000 євро. Це буде найдорожчий мотоцикл Jawa всіх часів.

Jawa 1000 Sport Cruiser
Ціна Jawa 1000 Sport Cruiser складе 62 000 євро

Байк класу naked є особливою зарядженою версією Jawa 730 Twin та зберігає її агресивний дизайн із класичними елементами на кшталт великої круглої фари чи вкороченої задньої частини.

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Під старовину виконане і шкіряне сідло. Комплектація Jawa 1000 Sport Cruiser включає діодні фари, цифровий щиток приладів, Bluetooth, навігацію та безключове запалювання.

Відео дня
двигун Jawa 1000
Для байка розробили літровий 113-сильний двигун

Назва моделі вказує на новий 1,0-літровий двоциліндровий двигун на 113 к. с. та 95 Н∙м — це ще й найпотужніший байк Jawa. Крім того, встановили вихлоп від LeoVince, підвіску Öhlins та гальма Brembo Stylema з ABS від Bosch. Максимальна швидкість обмежена на 215 км/год.

Між іншим, нещодавно представили перші у світі серійні мотоцикли, здатні працювати на чистому спирті.

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