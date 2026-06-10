Чеський ексклюзив: дебютував найпотужніший і найдорожчий мотоцикл Jawa в історії (відео)

У Чехії презентували мотоцикл Jawa 1000 Sport Cruiser. Ексклюзивний байк зі 113-сильним двигуном стане найдосконалішою моделлю марки.

Нова Jawa 1000 Sport Cruiser дебютувала на моторшоу в Брно у статусі концепту, проте відомо, що його випустять лімітованою серією. Про це повідомляє сайт Ride apart.

Очікується, що в Чехії у 2027 році вручну зберуть всього 15 кастомізованих байків, а ціна Jawa 1000 Sport Cruiser складе приблизно 62 000 євро. Це буде найдорожчий мотоцикл Jawa всіх часів.

Ціна Jawa 1000 Sport Cruiser складе 62 000 євро

Байк класу naked є особливою зарядженою версією Jawa 730 Twin та зберігає її агресивний дизайн із класичними елементами на кшталт великої круглої фари чи вкороченої задньої частини.

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Під старовину виконане і шкіряне сідло. Комплектація Jawa 1000 Sport Cruiser включає діодні фари, цифровий щиток приладів, Bluetooth, навігацію та безключове запалювання.

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Для байка розробили літровий 113-сильний двигун

Назва моделі вказує на новий 1,0-літровий двоциліндровий двигун на 113 к. с. та 95 Н∙м — це ще й найпотужніший байк Jawa. Крім того, встановили вихлоп від LeoVince, підвіску Öhlins та гальма Brembo Stylema з ABS від Bosch. Максимальна швидкість обмежена на 215 км/год.

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