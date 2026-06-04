Альтернатива електробайку за $600: випущено перші мотоцикли, які працюють на спирті (фото)

Індійський виробник мотоциклів Hero презентував моделі Splendor+ та HF Deluxe. Вони здатні працювати не лише на бензині, а й на спирті.

Нові Hero Splendor+ і HF Deluxe представили в Делі та запустять у продаж на індійському ринку з липня. Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Обидва мотоцикли Hero оснащені 97-кубовим двигуном на 8 к. с. і 8,3 Нм, який доопрацювали для використання етанолу. Він отримав новий паливний насос, додатковий паливний фільтр та переналаштований електронний блок управління.

Hero HF Deluxe

Мотор здатен працювати на бензині, чистому спирті або ж їх сумішах на кшталт Е20 чи Е85. Наразі це перший мотоцикл у світі, який здатен використовувати в якості пального чистий етанол. Витрата пального становить 1,4 л на 100 км.

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Якщо автомобілі на спирті — не дивина і, приміром, у Бразилії їх випускають сотні тисяч на рік, то для мотоциклів подібну технологію поки не розвивали. Головна її перевага — надзвичайно низький рівень шкідливих викидів при невисокій собівартості, тобто такі мотоцикли можуть стати дешевшою альтернативою електробайкам.

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Hero Splendor+

Ціна Hero HF Deluxe стартує з 58 977 рупій (616 доларів), а Hero Splendor+ отримав систему глушіння двигуна при зупинках, тому дещо дорожчий — 76 177 рупій ($796).

Між іншим, свого часу в Індії випускали й нестандартний дизельний мотоцикл, який став доволі популярним.

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