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Альтернатива електробайку за $600: випущено перші мотоцикли, які працюють на спирті (фото)

мотоцикли Hero
Мотоцикли Hero здатні працювати на спирті

Індійський виробник мотоциклів Hero презентував моделі Splendor+ та HF Deluxe. Вони здатні працювати не лише на бензині, а й на спирті.

Нові Hero Splendor+ і HF Deluxe представили в Делі та запустять у продаж на індійському ринку з липня. Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Обидва мотоцикли Hero оснащені 97-кубовим двигуном на 8 к. с. і 8,3 Нм, який доопрацювали для використання етанолу. Він отримав новий паливний насос, додатковий паливний фільтр та переналаштований електронний блок управління.

Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe

Мотор здатен працювати на бензині, чистому спирті або ж їх сумішах на кшталт Е20 чи Е85. Наразі це перший мотоцикл у світі, який здатен використовувати в якості пального чистий етанол. Витрата пального становить 1,4 л на 100 км.

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Якщо автомобілі на спирті — не дивина і, приміром, у Бразилії їх випускають сотні тисяч на рік, то для мотоциклів подібну технологію поки не розвивали. Головна її перевага — надзвичайно низький рівень шкідливих викидів при невисокій собівартості, тобто такі мотоцикли можуть стати дешевшою альтернативою електробайкам.

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Hero Splendor+
Hero Splendor+

Ціна Hero HF Deluxe стартує з 58 977 рупій (616 доларів), а Hero Splendor+ отримав систему глушіння двигуна при зупинках, тому дещо дорожчий — 76 177 рупій ($796).

Між іншим, свого часу в Індії випускали й нестандартний дизельний мотоцикл, який став доволі популярним.

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