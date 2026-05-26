Мав шалений попит: в інтернеті показали унікальний дизельний мотоцикл 90-х (фото)

Дизельні мотоцикли є надзвичайно рідкісними і не всі знають, що такі моделі випускали серійно. Найуспішнішим із них став Royal Enfield Taurus.

Дизельний мотоцикл Royal Enfield Taurus Diesel став доволі масовим. Про унікальну модель розповіли на сайті Carakoom.

Мотоцикл доволі активно купували Фото: Carakoom

Про Royal Enfield Taurus в Європі мало хто знає, оскільки це модель для індійського ринку. Британський Royal Enfield — найстаріший діючий виробник мотоциклів у світі (заснований у 1901 році), який з 1955 року має підприємство в Індії.

Royal Enfield Diesel випускали в Індії Фото: Carakoom

Royal Enfield Diesel презентували в 1993 році. За основу взяли класичний мотоцикл Bullet 350, який оснастили 325-кубовим одноциліндровим дизелем Greaves Lombardini.

Важливо

Світ перевернувся: Harley-Davidson випускатиме недорогі електроскутери (фото)

Він був менш потужним, аніж бензиновий двигун — 6,5 к. с. проти 18. Крутний момент склав 14,5 Нм. Мотоцикл Royal Enfield Taurus не був швидким — розвивав 79 км/год.

Відео дня

325-кубовий дизель витрачав усього 1,18 л/100 км Фото: Carakoom

До того ж, байк поважчав до 168 кг, а дизель сильно вібрував і буквально чадив вихлопом. Зате витрата дизельного пального склала всього 1,18 л на 100 км, тому 11-літрового бака вистачало на понад 900 км.

Виробництво припинили в 2000 році Фото: Carakoom

Саме через економічність і купували Royal Enfield Diesel. Мотоцикл випускали до 2000 року і він мав шалений попит, проте нові еконорми змусили зняти його з виробництва.

До речі, нещодавно Royal Enfield презентував стильний електробайк за 2600 доларів.

Також Фокус розповідав про найдорожчий мотоцикл BMW.