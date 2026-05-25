Карбоновий ексклюзив: представлено найдорожчий мотоцикл BMW за $60 000 (фото)

Спортбайк BMW M 1000 RR отримав ексклюзивну лімітовану версію Isle of Man TT. Він майже вдвічі дорожчий за базову модель.

Особливий мотоцикл BMW презентували до 115-річчя знаменитих перегонів Tourist Trophy на британському острові Мен. Про це повідомляється на сайті німецького виробника.

Випустять рівно 115 таких спортбайків. Ціна BMW M 1000 RR у виконанні Isle of Man TT складає 59 300 доларів тоді, як базова версія моделі коштує від $33 500. Це найдорожчий мотоцикл BMW у сучасній лінійці бренду.

Новий BMW M 1000 RR Isle of Man TT вирізняється особливим зеленим забарвленням British racing green із зображенням траси на острові Мен. У нього алюмінієвий бак, а пакет M Competition включає карбонові колеса, обтікачі, крила та декор. Із вуглеволокна виготовлені й вінглети, які додають 23 кг притискної сили.

Крім того, спортбайк має тоноване скло та сидіння з алькантари. У комплекті йдуть особливі стенд для заднього колеса та килимок.

Алюмінієвий бак прикрасили зображенням траси на острові Мен Фото: BMW

Двигун BMW M 1000 RR залишився без змін. Спортбайк оснащений літровою четвіркою на 218 сил та 6-ступінчастою КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 314 км/год.

