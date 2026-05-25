Карбоновый эксклюзив: представлен самый дорогой мотоцикл BMW за $60 000 (фото)

Спортбайк BMW M 1000 RR получил эксклюзивную лимитированную версию Isle of Man TT. Он почти вдвое дороже базовой модели.

Особый мотоцикл BMW презентовали к 115-летию знаменитой гонки Tourist Trophy на британском острове Мэн. Об этом сообщается на сайте немецкого производителя.

Выпустят ровно 115 таких спортбайков. Цена BMW M 1000 RR в исполнении Isle of Man TT составляет 59 300 долларов тогда, как базовая версия модели стоит от $33 500. Это самый дорогой мотоцикл BMW в современной линейке бренда.

Новый BMW M 1000 RR Isle of Man TT отличается особым зелёным окрасом British racing green с изображением трассы на острове Мэн. У него алюминиевый бак, а пакет M Competition включает карбоновые колеса, обтекатели, крылья и декор. Из углеволокна изготовлены и винглеты, которые добавляют 23 кг прижимной силы.

Кроме того, спортбайк имеет тонированные стекла и сиденья из алькантары. В комплекте идут особые стенд для заднего колеса и коврик.

Двигатель BMW M 1000 RR остался без изменений. Спортбайк оснащен литровой четверкой на 218 сил и 6-ступенчатой КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 314 км/ч.

