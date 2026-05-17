Баварский футуризм: BMW представила невероятный шестицилиндровый мотоцикл (фото)

В Италии на шоу ретроавто Concorso d'Eleganza на озере Комо презентовали необычный мотоцикл BMW Vision K18. Байк отличается оригинальным дизайном и оснащен рядной шестеркой.

Vision K18 — экстравагантный концепт от мотоциклетного подразделения BMW Motorrad. О нем рассказали на сайте немецкого производителя.

Новый BMW K18 построили вокруг нетипичного мотоциклетного двигателя — 1,8-литровой рядной шестерки. Как известно, серийные шестицилиндровые мотоциклы BMW сейчас есть на рынке, однако их моторы меньше.

Байк оснастили 1,8-литровой рядной шестеркой Фото: BMW

Тяжелый спортивно-туристический мотоцикл BMW Vision K18 имеет вытянутый силуэт и получил стильные обтекатели из полированного алюминия. Эти двухметровые панели изготовлены вручную из цельных кусков металла.

Шесть выхлопных труб подсвечиваются фонарями Фото: BMW

Есть в конструкции и карбон. Примечательно, что двигатель оставили открытым, чтобы все могли его видеть.

Сзади бросаются в глаза шесть широких выхлопных труб, которые подсвечиваются фонарями. Диодных фар и воздухозаборников также установили по шесть — это число является знаковым для BMW K18.

Обтекатели изготовили из цельных кусков полированного алюминия Фото: BMW

Пока мотоцикл BMW Vision K18 остается концептом и его не планируют производить серийно. Впрочем, детали его дизайна стоит ожидать на новых моделях баварской марки.

Кстати, на озере Комо презентовали и новое купе BMW Alpina — первую самостоятельную модель в истории компании.

