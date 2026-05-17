Баварський футуризм: BMW представила неймовірний шестициліндровий мотоцикл (фото)
В Італії на шоу ретроавто Concorso d’Eleganza на озері Комо презентували незвичний мотоцикл BMW Vision K18. Байк вирізняється оригінальним дизайном та оснащений рядною шісткою.
Vision K18 — екстравагантний концепт від мотоциклетного підрозділу BMW Motorrad. Про нього розповіли на сайті німецького виробника.
Новий BMW K18 збудували навколо нетипового мотоциклетного двигуна — 1,8-літрової рядної шістки. Як відомо, серійні шестициліндрові мотоцикли BMW наразі є на ринку, проте їх мотори менші.
Важкий спортивно-туристичний мотоцикл BMW Vision K18 має витягнутий силует та отримав стильні обтікачі з полірованого алюмінію. Ці двометрові панелі виготовлені вручну з цільних шматків металу.
Є в конструкції й карбон. Примітно, що двигун залишили відкритим, аби всі могли його бачити.
Ззаду впадають в очі шість широких вихлопних труб, які підсвічуються ліхтарями. Діодних фар та повітрозбірників також встановили по шість – це число є знаковим для BMW K18.
Поки що мотоцикл BMW Vision K18 залишається концептом і його не планують виробляти серійно. Утім, деталі його дизайну варто очікувати на нових моделях баварської марки.
До речі, на озері Комо презентували і нове купе BMW Alpina — першу самостійну модель в історії компанії.
