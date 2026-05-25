Світ перевернувся: Harley-Davidson випускатиме недорогі електроскутери (фото)

Harley-Davidson відкриває новий напрям діяльності — виробництво компактних електроскутерів. Недорога модель S4 Honcho покликана залучити молодіжну аудиторію.

Скутери S4 Honcho уже цьогоріч почнуть випускати під брендом LiveWire, адже саме цей підрозділ Harley-Davidson відповідає за електричну мототехніку. Про нові моделі розповіли на сайті Electrek.

Запас ходу LiveWire S4 Honcho перевищить 100 км Фото: Harley Davidson

Наразі в Harley-Davidson тримають у секреті подробиці та вартість LiveWire S4 Honcho, проте деяку інформацію все ж вдалося отримати. Доступний електробайк стане аналогом 125-кубових бензинових мопедів.

Новий S4 Honcho важитиме приблизно 90 кг та матиме невеликі 12-дюймові диски. Електромотор потужністю приблизно 10-15 к. с. встановлять на рамі, а не в колесі. Максимальна швидкість складе 85 км/год.

Дві знімні батареї загальною ємністю 3,4 кВт∙год забезпечать запас ходу приблизно 109 км. Електроскутер Harley-Davidson має діодну оптику та цифровий щиток приладів.

LiveWire S4 Honcho Trail Фото: Harley Davidson

Крім того, запропонують варіант підвищеної прохідності LiveWire S4 Honcho Trail із позашляховими шинами, збільшеним кліренсом та посиленою довго ходою підвіскою.

