Прослужить понад 10 років: у США випустили електробайк із інноваційною батареєю (фото)
Виробник двоколісного електротранспорту з Каліфорнії Ride1Up презентував нову модель Revv1 evo. Її особливість – напівтвердотіла батарея з великим ресурсом і швидкою зарядкою.
Електробайк Revv1 evo виходить на ринок і в США коштуватиме 2395 доларів. Його подробиці розкрили на сайті виробника.
Новий Revv1 evo — вдосконалена версія електровелосипеда, якого випускають із 2023 року. Саме напівтвердотіла батарея є головною новинкою.
Батарея забезпечує запас ходу до 96 км та має підвищений ресурс – зберігає 80% початкової ємності після 1200 циклів зарядки-розрядки. Це значить, що електробайк Revv1 evo можна експлуатувати 10 років без заміни батареї.Важливо
До того ж, напівтвердотілі акумулятори менш чутливі до екстремальних температур. Вони не бояться ані морозів, ані перегріву. Повна зарядка займає усього 2 години саме тому, що батарея може безпечно нагріватися.
Електромотор потужністю 1 к. с. (750 Вт) дозволяє розганятися до 45 км/год. Маса Revv1 evo становить 41 кг.
Електробайк має високопрофільні шини для доріг поганої якості чи легкого бездоріжжя. Оснащення включає дискові гальма, цифровий щиток приладів і світлодіодну оптику.
