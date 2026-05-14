Прослужить понад 10 років: у США випустили електробайк із інноваційною батареєю (фото)

Revv1 evo — інноваційний американський електробайк

Виробник двоколісного електротранспорту з Каліфорнії Ride1Up презентував нову модель Revv1 evo. Її особливість – напівтвердотіла батарея з великим ресурсом і швидкою зарядкою.

Електробайк Revv1 evo виходить на ринок і в США коштуватиме 2395 доларів. Його подробиці розкрили на сайті виробника.

Новий Revv1 evo — вдосконалена версія електровелосипеда, якого випускають із 2023 року. Саме напівтвердотіла батарея є головною новинкою.

Revv1 evo підготовлений до легкого бездоріжжя

Батарея забезпечує запас ходу до 96 км та має підвищений ресурс – зберігає 80% початкової ємності після 1200 циклів зарядки-розрядки. Це значить, що електробайк Revv1 evo можна експлуатувати 10 років без заміни батареї.

Економпропозиція: в Індії випустили найдешевший електромотоцикл у світі за $1000 (фото)

До того ж, напівтвердотілі акумулятори менш чутливі до екстремальних температур. Вони не бояться ані морозів, ані перегріву. Повна зарядка займає усього 2 години саме тому, що батарея може безпечно нагріватися.

Електромотор потужністю 1 к. с. (750 Вт) дозволяє розганятися до 45 км/год. Маса Revv1 evo становить 41 кг.

Електробайк отримав напівтвердотілу батарею

Електробайк має високопрофільні шини для доріг поганої якості чи легкого бездоріжжя. Оснащення включає дискові гальма, цифровий щиток приладів і світлодіодну оптику.

До речі, нещодавно дебютував перший серійний електрокросовер із напівтвердотілою батареєю. Його оцінили в $15 000.

Також Фокус розповідав про оригінальний гібрид автомобіля та електровелосипеда з Франції.