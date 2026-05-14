Прослужит более 10 лет: в США выпустили электробайк с инновационной батареей (фото)

Производитель двухколесного электротранспорта из Калифорнии Ride1Up презентовал новую модель Revv1 evo. Ее особенность — полутвердотельная батарея с большим ресурсом и быстрой зарядкой.

Электробайк Revv1 evo выходит на рынок и в США будет стоить 2395 долларов. Его подробности раскрыли на сайте производителя.

Новый Revv1 evo — усовершенствованная версия электровелосипеда, который выпускают с 2023 года. Именно полутвердотельная батарея является главной новинкой.

Revv1 evo подготовлен к легкому бездорожью

Батарея обеспечивает запас хода до 96 км и имеет повышенный ресурс — сохраняет 80% первоначальной емкости после 1200 циклов зарядки-разрядки. Это значит, что электробайк Revv1 evo можно эксплуатировать 10 лет без замены батареи.

Важно

Эконом-предложение: в Индии выпустили самый дешевый электромотоцикл в мире за $1000 (фото)

К тому же, полутвердотельные аккумуляторы менее чувствительны к экстремальным температурам. Они не боятся ни морозов, ни перегрева. Полная зарядка занимает всего 2 часа именно потому, что батарея может безопасно нагреваться.

Відео дня

Электромотор мощностью 1 л. с. (750 Вт) позволяет разгоняться до 45 км/ч. Масса Revv1 evo составляет 41 кг.

Электробайк получил полутвердотельную батарею

Электробайк имеет высокопрофильные шины для дорог плохого качества или легкого бездорожья. Оснащение включает дисковые тормоза, цифровой щиток приборов и светодиодную оптику.

Кстати, недавно дебютировал первый серийный электрокроссовер с полутвердотельной батареей. Его оценили в $15 000.

Также Фокус рассказывал об оригинальном гибриде автомобиля и электровелосипеда из Франции.