Мир перевернулся: Harley-Davidson будет выпускать недорогие электроскутеры (фото)

Harley-Davidson открывает новое направление деятельности — производство компактных электроскутеров. Недорогая модель S4 Honcho призвана привлечь молодежную аудиторию.

Скутеры S4 Honcho уже в этом году начнут выпускать под брендом LiveWire, ведь именно это подразделение Harley-Davidson отвечает за электрическую мототехнику. О новых моделях рассказали на сайте Electrek.

Запас хода LiveWire S4 Honcho превысит 100 км Фото: Harley Davidson

Сейчас в Harley-Davidson держат в секрете подробности и стоимость LiveWire S4 Honcho, однако некоторую информацию все же удалось получить. Доступный электробайк станет аналогом 125-кубовых бензиновых мопедов.

Новый S4 Honcho будет весить примерно 90 кг и иметь небольшие 12-дюймовые диски. Электромотор мощностью примерно 10-15 л. с. установят на раме, а не в колесе. Максимальная скорость составит 85 км/ч.

Две съемные батареи общей емкостью 3,4 кВт∙ч обеспечат запас хода примерно 109 км. Электроскутер Harley-Davidson имеет диодную оптику и цифровой щиток приборов.

LiveWire S4 Honcho Trail Фото: Harley Davidson

Кроме того, предложат вариант повышенной проходимости LiveWire S4 Honcho Trail с внедорожными шинами, увеличенным клиренсом и усиленной долго ходом подвеской.

