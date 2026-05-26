Пользовался бешеным спросом: в интернете показали уникальный дизельный мотоцикл 90-х (фото)

Дизельные мотоциклы являются чрезвычайно редкими и не все знают, что такие модели выпускались серийно. Самым успешным из них стал Royal Enfield Taurus.

Фото: Carakoom

О Royal Enfield Taurus в Европе мало кто знает, так как это модель для индийского рынка. Британский Royal Enfield — старейший действующий производитель мотоциклов в мире (основан в 1901 году), который с 1955 года имеет предприятие в Индии.

Фото: Carakoom

Royal Enfield Diesel презентовали в 1993 году. За основу взяли классический мотоцикл Bullet 350, который оснастили 325-кубовым одноцилиндровым дизелем Greaves Lombardini.

Он был менее мощным, чем бензиновый двигатель — 6,5 л.с. против 18. Крутящий момент составил 14,5 Нм. Мотоцикл Royal Enfield Taurus не был быстрым — развивал 79 км/ч.

Фото: Carakoom

К тому же, байк потяжелел до 168 кг, а дизель сильно вибрировал и буквально чадил выхлопом. Зато расход дизельного топлива составил всего 1,18 л на 100 км, поэтому 11-литрового бака хватало более чем на 900 км.

Фото: Carakoom

Именно из-за экономичности и покупали Royal Enfield Diesel. Мотоцикл выпускали до 2000 года и он пользовался бешеным спросом, однако новые эконормы заставили снять его с производства.

