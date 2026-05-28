Ціна від $1000 і запас ходу до 150 км: засновник "Мівіни" випустив електроскутери (фото)

В'єтнамська компанія VinFast презентувала лінійку доступних електроскутерів. Вони здатні проїхати до 150 км без підзарядки.

Три нові електробайки VinFast дебютували в Індонезії і саме там надходять у продаж за ціною від 1070 доларів. Про це повідомляє сайт Ride apart.

В'єтнамський бренд VinFast більше відомий своїми електрокарами, проте виробляє і двоколісну мототехніку. Компанію створив мільярдер Фам Нят Вионг, який раніше вів бізнес в Україні і заснував підприємство з виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Продавши цей завод, він повернувся на батьківщину і створив бізнес-імперію.

VinFast Feliz II Фото: VinFast

Усі три електроскутери VinFast оснащені мотором у колесі потужністю 7 к. с. (5,2 кВт) та двома літій-залізо-фосфатними (LFP) батареями загальною ємністю 3 кВт∙год.

Батареї можна придбати або ж взяти у лізинг. Вони швидкознімні, тобто за потреби їх можна не підзаряджати, а замінити. Комплектація включає цифровий щиток приладів.

VinFast Evo Фото: VinFast

Найдешевший електроскутер VinFast Evo коштує 1070 доларів без батареї і $1480 — із нею. Він здатен розвинути 80 км/год і проїхати 150 км без підзарядки.

Новий VinFast Feliz II за 1130-1540 доларів має великий багажник під сидінням. Він розганяється до 90 км/год і має запас ходу 145 км.

VinFast Viper Фото: VinFast

Скутер VinFast Viper (1375 доларів без батареї і $1785 із батареєю) створений для молоді та вирізняється яскравішим дизайном. Характеристики такі самі як у Feliz II.

До речі, нещодавно дебютував новий електрокросовер VinFast VF 8 із запасом ходу 500 км.

