Від творця "Мівіни": презентовано недорогий електрокросовер VinFast VF 8 (фото)

У В'єтнамі представили новий VinFast VF 8 другого покоління. Електрокросовер став сучаснішим, компактнішим і дешевшим.

В'єтнамський електромобіль VinFast VF 8 надійде в продаж із 27 травня за ціною від 999 мільйонів донгів ($37 900), тобто дещо подешевшав. Пізніше почнеться експорт моделі, повідомляє сайт Carscoops.

VinFast VF 8 має запас ходу 500 км Фото: VinFast

Кросовер VinFast VF 8 другої генерації вирізняється більш гранчастим дизайном, проте зберіг фірмове V-подібне оформлення передньої частини. Електрокар дещо компактніший за попередника.

Розміри VinFast VF 8 2026:

довжина — 4701 мм;

ширина — 1872 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2840 мм.

У салоні встановили два екрани Фото: VinFast

У салоні VinFast VF 8 з'явилися вузький цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Базова комплектація включає двозонний клімат-контроль, акустику з 8 динаміками, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Новий VinFast VF 8 дебютував у передньопривідній 231-сильній версії з батареєю ємністю 60,1 кВт∙год і запасом ходу 500 км. Утім, із часом варто очікувати розширення лінійки, адже в попередника були і потужний повнопривідний варіант, і більша батарея. Крім того, встановили адаптивні амортизатори.

Бренд VinFast створив засновник компанії "Мівіна" Фото: VinFast

Варто відзначити, що компанія VinFast входить до бізнес-імперії мільярдера Фам Нят Вионга. Свій шлях до успіху він починав в Україні — заснував у Харкові підприємство з виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Продавши бізнес компанії Nestle, бізнесмен повернувся до В'єтнаму, де заснував ще низку компаній і одна із них — VinFast. У 2020 року Фам Нят Вионг отримав український орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

