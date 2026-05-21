Не розорять покупця: експерти назвали найкращі недорогі електромобілі 2026 року (фото)

У США визначили найкращі нові електромобілі за розумною ціною. Переможців обрали у різних класах.

Електромобілі зазвичай дорожчі за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння, проте поступово на ринку з’являється все більше моделей із привабливою ціною. Спеціалізований сайт про електрифікацію Inside EVs обрав найкращі електромобілі, які не сильно вдарять по кишені покупця.

Нові електрокари за розумною ціною є у різних класах – це і компактні міські авто, і кросовери, і седани, і навіть великі сімейні моделі. При створенні рейтингу експерти брали до уваги не лише цінник, а й результати тест-драйвів цих електромобілів.

Найкращий доступний електромобіль: Nissan Leaf – від $31 535

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf третього покоління змінив образ і став кросовером. Електрокар не лише практичніший за попередника, а й потужніший (215 к. с.), багатше укомплектований, має значно більший запас ходу в 487 км і дещо швидше заряджається. При цьому електрокросовер Nissan Leaf залишається недорогим.

Найкращий повнопривідний електрокар: Subaru Solterra – від $40 420

Subaru Solterra Фото: Subaru

Оновлений електромобіль Subaru Solterra став значно кращим. Йому збільшили швидкість зарядки, а запас ходу в 233-сильній повнопривідній версії сягнув 463 км. Електрокросовер не створений для серйозного бездоріжжя, проте має високий кліренс у 211 мм. Важливо, що він дешевший за брата-близнюка Toyota bZ4X.

Найкращий сімейний електромобіль: Kia EV9 – від $56 545

Kia EV9 Фото: Kia

Великий електрокросовер Kia EV9 є найдешевшим представником свого класу. Він надзвичайно просторий усередині, має оригінальні поворотні крісла та непогано оснащений. Завдяки малій енерговитраті його запас ходу може сягати 490 км, а зарядка на 80% займає 24 хвилини. Можна обрати і потужніші повнопривідні версії.

Найкращий електричний седан: Tesla Model 3 – від $38 630

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Model 3 подешевшав останнім часом. Хоча базова задньопривідна версія седана тепер дещо бідніше оснащена і втратила електропривід керма чи підігрів задніх сидінь, та вона має непоганий запас ходу в 516 км і доволі жвава. Електрокар Tesla Model 3 швидко заряджається, доволі місткий і має місткий багажник.

Найкращий недорогий електрокросовер: Chevrolet Equinox EV – від $36 795

Chevrolet Equinox EV Фото: General Motors

Електрокар Chevrolet Equinox EV – це багато автомобіля за невеликі гроші. 4,8-метровий кросовер просторий та має 747-літровий багажник. Початкова 211-сильна версія моделі може проїхати до 513 км без підзарядки. Утім, заряджається електрокар не надто швидко – за 40 хвилин на 80%. Комплектація не надто багато, проте в "базі" є все необхідне.

Найкращий доступний електромобіль компактного класу: Chevrolet Bolt – від $28 995

Chevrolet Bolt Фото: General Motors

Відроджений електромобіль Chevrolet Bolt залишається одним із найдоступніших на ринку, але при цьому отримав нову надійнішу літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею. Його запас ходу зріс до 421 км, а зарядка на 80% тепер триває лише 26 хвилин. Для своїх розмірів електрокар доволі місткий, а його потужність зросла до 210 сил.

