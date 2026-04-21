Вибір заощадливих: названо найкращі гібридні авто з пробігом (фото)

Британські експерти визначили найкращі вживані гібриди на ринку. Вони недорогі, економічні та безпроблемні.

Попит на гібриди різко зріс в усьому світі після початку війни в Ірані та різкого росту цін на АЗС. Нові електрифіковані моделі зазвичай не найдешевші, але вживані гібридні авто є вигідними для охочих зекономити на пальному. Найкращі гібриди з пробігом визначив британський сайт WhatCar.

До рейтингу потрапили вживані гібриди різних цінових категорій та сегментів — кросовери, преміальні седани, сімейні моделі, компактні міські авто. Серед них є як стандартні (HEV), так і заряджувані (PHEV) гібриди.

10 місце – BMW 530e

BMW 530e Фото: BMW

Плагін-гібрид BMW 5 Series попереднього покоління стартує до сотні менш, ніж за 6 с і здатен проїхати 58 км в електричному режимі. Він чудово керується і має непогану мультимедійну систему, а ще доволі надійний.

Відео дня

Плюси:

гарна керованість;

якісний інтер’єр;

мала витрата пального.

Мінуси:

дорогий в обслуговуванні;

не найпросторіший задній ряд.

9 місце – Mercedes A250e

Mercedes A250e Фото: Top Gear

Плагін-гібрид Mercedes A-Class здатен проїхати 70 км на електротязі та досить жвавий. У нього якісний інтер’єр та досить багато місця, за мірками компактних авто.

Плюси:

якісний салон;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

шумний двигун.

8 місце – BMW X5

BMW X5 Фото: BMW

Плагін-гібридна версія BMW X5 не втратила традиційних якостей моделі. Кросовер просторий, практичний і непогано керується. Він здатен проїхати 100 км в електричному режимі – це найкращий показник у класі.

Плюси:

якісний інтер’єр;

великий запас ходу на електротязі;

непогана керованість.

Мінуси:

дорогий;

жорсткувата їзда.

7 місце – Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage має як гібридну, так і плагін-гібридну версії. Обидві вони економічні, просторі та зазвичай багато оснащені.

Плюси:

продуманий салон;

багате оснащення;

надійність.

Мінуси:

мало місця над головою ззаду.

6 місце – BMW 330e

BMW 330e Фото: CAR

Плагін-гібридна "трійка" BMW – спортивний седан для заощадливих. Він порадує керованістю та динамікою, а також здатен проїхати 60 км в електричному режимі.

Плюси:

чудова керованість;

багате оснащення.

Мінуси:

жорсткувата підвіска.

5 місце – Honda Civic

Honda Civic

Honda Civic оснастили гібридною установкою, в якій бензиновий двигун більшість часу виступає генератором для електромотора. Витрата пального становить 5,8 л/100 км. До того ж, гібрид Honda Civic стартує до сотні за 6,8 с і непогано керується.

Плюси:

гарні динаміка та керованість;

надійність.

Мінуси:

висока ціна;

мало місця ззаду.

4 місце – Honda Jazz

Honda Jazz Фото: Honda

Гібридна установка Honda Jazz подібна до Civic. Авто не лише економічне, а й має практичний салон із задніми сидіннями, в яких піднімаються подушки.

Плюси:

просторий і практичний салон;

багате оснащення;

мала витрата пального.

Мінуси:

шумний двигун;

застаріла мультимедіа.

3 місце – Volkswagen Passat GTE

Volkswagen Passat GTE Фото: Volkswagen

Плагін-гібрид Volkswagen Passat B8 краще обрати в кузові універсал із величезним багажником. Він місткий та може проїхати 50-60 км на електротязі.

Плюси:

просторі салон і багажник;

якісне оздоблення.

Мінуси:

бідна базова комплектація.

2 місце – Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гібрид Toyota Corolla отримав силову установку від Prius, яка витрачає 4,7 л на 100 км. Він недорогий, простий у керуванні та дуже надійний.

Плюси:

мала витрата пального;

надійність.

Мінуси:

тісний задній ряд;

застаріла мультимедіа.

1 місце – Audi A3 TFSIe

Audi A3 TFSIe Фото: Audi

Компактний Audi A3 у плагін-гібридному виконанні TFSIe доволі недорогий і зазвичай непогано оснащений. Він здатен подолати 64 км в електричному режимі.

Плюси:

невисока ціна;

непогано налаштоване шасі.

Мінуси:

не найкраща мультимедійна система.

