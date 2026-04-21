Вибір заощадливих: названо найкращі гібридні авто з пробігом (фото)
Британські експерти визначили найкращі вживані гібриди на ринку. Вони недорогі, економічні та безпроблемні.
Попит на гібриди різко зріс в усьому світі після початку війни в Ірані та різкого росту цін на АЗС. Нові електрифіковані моделі зазвичай не найдешевші, але вживані гібридні авто є вигідними для охочих зекономити на пальному. Найкращі гібриди з пробігом визначив британський сайт WhatCar.
До рейтингу потрапили вживані гібриди різних цінових категорій та сегментів — кросовери, преміальні седани, сімейні моделі, компактні міські авто. Серед них є як стандартні (HEV), так і заряджувані (PHEV) гібриди.
10 місце – BMW 530e
Плагін-гібрид BMW 5 Series попереднього покоління стартує до сотні менш, ніж за 6 с і здатен проїхати 58 км в електричному режимі. Він чудово керується і має непогану мультимедійну систему, а ще доволі надійний.
Плюси:
- гарна керованість;
- якісний інтер’єр;
- мала витрата пального.
Мінуси:
- дорогий в обслуговуванні;
- не найпросторіший задній ряд.
9 місце – Mercedes A250e
Плагін-гібрид Mercedes A-Class здатен проїхати 70 км на електротязі та досить жвавий. У нього якісний інтер’єр та досить багато місця, за мірками компактних авто.
Плюси:
- якісний салон;
- непогано налаштоване шасі.
Мінуси:
- шумний двигун.
8 місце – BMW X5
Плагін-гібридна версія BMW X5 не втратила традиційних якостей моделі. Кросовер просторий, практичний і непогано керується. Він здатен проїхати 100 км в електричному режимі – це найкращий показник у класі.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- великий запас ходу на електротязі;
- непогана керованість.
Мінуси:
- дорогий;
- жорсткувата їзда.
7 місце – Kia Sportage
Кросовер Kia Sportage має як гібридну, так і плагін-гібридну версії. Обидві вони економічні, просторі та зазвичай багато оснащені.
Плюси:
- продуманий салон;
- багате оснащення;
- надійність.
Мінуси:
- мало місця над головою ззаду.
6 місце – BMW 330e
Плагін-гібридна "трійка" BMW – спортивний седан для заощадливих. Він порадує керованістю та динамікою, а також здатен проїхати 60 км в електричному режимі.
Плюси:
- чудова керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска.
5 місце – Honda Civic
Honda Civic оснастили гібридною установкою, в якій бензиновий двигун більшість часу виступає генератором для електромотора. Витрата пального становить 5,8 л/100 км. До того ж, гібрид Honda Civic стартує до сотні за 6,8 с і непогано керується.
Плюси:
- гарні динаміка та керованість;
- надійність.
Мінуси:
- висока ціна;
- мало місця ззаду.
4 місце – Honda Jazz
Гібридна установка Honda Jazz подібна до Civic. Авто не лише економічне, а й має практичний салон із задніми сидіннями, в яких піднімаються подушки.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- багате оснащення;
- мала витрата пального.
Мінуси:
- шумний двигун;
- застаріла мультимедіа.
3 місце – Volkswagen Passat GTE
Плагін-гібрид Volkswagen Passat B8 краще обрати в кузові універсал із величезним багажником. Він місткий та може проїхати 50-60 км на електротязі.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- якісне оздоблення.
Мінуси:
- бідна базова комплектація.
2 місце – Toyota Corolla
Гібрид Toyota Corolla отримав силову установку від Prius, яка витрачає 4,7 л на 100 км. Він недорогий, простий у керуванні та дуже надійний.
Плюси:
- мала витрата пального;
- надійність.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- застаріла мультимедіа.
1 місце – Audi A3 TFSIe
Компактний Audi A3 у плагін-гібридному виконанні TFSIe доволі недорогий і зазвичай непогано оснащений. Він здатен подолати 64 км в електричному режимі.
Плюси:
- невисока ціна;
- непогано налаштоване шасі.
Мінуси:
- не найкраща мультимедійна система.
