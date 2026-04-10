Якщо не потрібен електрокар: найкращі бензинові автомобілі 2026 року (фото)
У Великій Британії визначили найкращі нові авто з бензиновими двигунами. До рейтингу потрапили кросовери, сімейні авто та навіть спортивні моделі різних цінових категорій.
Електромобілі стають популярнішими із кожним роком, проте і традиційні бензинові автомобілі досі користуються високим попитом. Експерти британського сайту WhatCar вважають, що старий кінь борозни не зіпсує, та назвали найкращі нові авто з бензиновими двигунами.
Рейтинг вийшов доволі різноманітним, адже до нього потрапили моделі різних цінових категорій та класів — кросовери, спортивні авто, сімейні та міські моделі. У частині з них бензинові двигуни доповнені "м'якими" гібридними установками.
10 місце — Mercedes CLE Cabriolet
Чотиримісний кабріолет Mercedes CLE стильний, якісний, комфортний і багато оснащений навіть у базовій версії CLE 200, а ще має непогану шумоізоляцію.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- гарна шумоізоляція;
- на диво просторий.
Мінуси:
- висока ціна;
- не надто спортивний.
9 місце — Volvo XC90
Сімейний кросовер Volvo XC90 випускають із 2019 року, але йому досі є чим здивувати. Він просторий і дуже комфортабельний, а оновлена модель отримала сучасну мультимедіа. Базовий бензиновий варіант на 250 сил оснащений "м'якою" гібридною установкою.
Плюси:
- якісний і просторий салон;
- невисока ціна як для преміального авто.
Мінуси:
- є моделі з просторішим третім рядом.
8 місце — Porsche 911 Carrera T
Спорткар Porsche 911 уже понад 60 років дивує нетиповим задньомоторним компонуванням, а його опозитні бензинові двигуни є зразковими. Він чудово керується і доволі пристосований для щоденного використання. Не обов'язково вибирати надпотужний Turbo, адже і 395-сильний Carrera T чудовий.
Плюси:
- швидкий і чудово звучить;
- прекрасна керованість;
- досить практичний.
Мінуси:
- висока ціна;
- не найкраща шумоізоляція днища.
7 місце — SEAT Ibiza 1,0 TSI
Оновлений хетчбек SEAT Ibiza — недороге міське авто із непоганою керованістю. Його 1,0-літровий турбомотор жвавий, тяговитий та економічний.
Плюси:
- бадьорий двигун;
- гарна керованість.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- є потужніші аналоги.
6 місце — BMW 4 Series
Купе BMW 4 Series порадує чудово налаштованим шасі. Не обов'язково купувати топовий BMW M4, адже навіть базовий 184-сильний варіант 420i чи 386-сильний M440i добре себе проявляють.
Плюси:
- чудова керованість;
- варіант M440i швидкий;
- місткий задній ряд.
Мінуси:
- шумоізоляція могла б бути кращою;
- бідна комплектація.
5 місце — Skoda Superb Combi
Універсал Skoda Superb дуже місткий та має гігантський багажник. 1,5-літровий 150-сильний турбомотор достатньо тяговитий для нього та економічний.
Плюси:
- дуже просторий;
- комфортна їзда з адаптивними амортизаторами.
Мінуси:
- місцями якість оздоблення не найкраща.
4 місце — Volkswagen T-Roc
Новий Volkswagen T-Roc другого покоління — один із найкращих компактних кросоверів на європейському ринку. Як і Skoda Superb, він доступний з непоганим 1,5-літровим турбомотором на 150 сил.
Плюси:
- тихий і комфортабельний;
- місткий багажник.
Мінуси:
- дорогі топові версії;
- незручні сенсорні перемикачі.
3 місце — Volvo XC40
Компактний кросовер Volvo XC40 просторий, практичний і непогано оснащений, а його салон доволі якісний. 163-сильний турбомотор досить економічний.
Плюси:
- якісний салон;
- комфортабельна їзда;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- невеликий екран мультимедіа.
2 місце — BMW X7
Найбільший кросовер BMW має розкішний та просторий салон, а також багато оснащений. Навіть базової 3,0-літрової турбошістки на 381 к. с. йому цілком достатньо, а ще вона має менший "апетит", аніж 4,4-літровий V8.
Плюси:
- якісний і просторий інтер'єр;
- тиха і комфортабельна їзда.
Мінуси:
- висока ціна.
1 місце — Kia Sportage
Кросовер Kia Sportage має гарне співвідношення ціни та якості. Він багато укомплектований та доволі місткий для своїх розмірів. Початковий 150-сильний турбомотор економічний і тяговитий.
Плюси:
- просторий салон;
- багате оснащення.
Мінуси:
- повільна КПП.
