Якщо не потрібен електрокар: найкращі бензинові автомобілі 2026 року (фото)

У Великій Британії визначили найкращі нові авто з бензиновими двигунами. До рейтингу потрапили кросовери, сімейні авто та навіть спортивні моделі різних цінових категорій.

Електромобілі стають популярнішими із кожним роком, проте і традиційні бензинові автомобілі досі користуються високим попитом. Експерти британського сайту WhatCar вважають, що старий кінь борозни не зіпсує, та назвали найкращі нові авто з бензиновими двигунами.

Рейтинг вийшов доволі різноманітним, адже до нього потрапили моделі різних цінових категорій та класів — кросовери, спортивні авто, сімейні та міські моделі. У частині з них бензинові двигуни доповнені "м'якими" гібридними установками.

10 місце — Mercedes CLE Cabriolet

Mercedes CLE Cabriolet Фото: Mercedes-Benz

Чотиримісний кабріолет Mercedes CLE стильний, якісний, комфортний і багато оснащений навіть у базовій версії CLE 200, а ще має непогану шумоізоляцію.

Плюси:

комфортабельна їзда;

гарна шумоізоляція;

на диво просторий.

Мінуси:

висока ціна;

не надто спортивний.

9 місце — Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Сімейний кросовер Volvo XC90 випускають із 2019 року, але йому досі є чим здивувати. Він просторий і дуже комфортабельний, а оновлена модель отримала сучасну мультимедіа. Базовий бензиновий варіант на 250 сил оснащений "м'якою" гібридною установкою.

Плюси:

якісний і просторий салон;

невисока ціна як для преміального авто.

Мінуси:

є моделі з просторішим третім рядом.

8 місце — Porsche 911 Carrera T

Porsche 911 Carrera T Фото: Porsche

Спорткар Porsche 911 уже понад 60 років дивує нетиповим задньомоторним компонуванням, а його опозитні бензинові двигуни є зразковими. Він чудово керується і доволі пристосований для щоденного використання. Не обов'язково вибирати надпотужний Turbo, адже і 395-сильний Carrera T чудовий.

Плюси:

швидкий і чудово звучить;

прекрасна керованість;

досить практичний.

Мінуси:

висока ціна;

не найкраща шумоізоляція днища.

7 місце — SEAT Ibiza 1,0 TSI

SEAT Ibiza Фото: SEAT

Оновлений хетчбек SEAT Ibiza — недороге міське авто із непоганою керованістю. Його 1,0-літровий турбомотор жвавий, тяговитий та економічний.

Плюси:

бадьорий двигун;

гарна керованість.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

є потужніші аналоги.

6 місце — BMW 4 Series

BMW 4 Series Фото: BMW

Купе BMW 4 Series порадує чудово налаштованим шасі. Не обов'язково купувати топовий BMW M4, адже навіть базовий 184-сильний варіант 420i чи 386-сильний M440i добре себе проявляють.

Плюси:

чудова керованість;

варіант M440i швидкий;

місткий задній ряд.

Мінуси:

шумоізоляція могла б бути кращою;

бідна комплектація.

5 місце — Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi Фото: Skoda

Універсал Skoda Superb дуже місткий та має гігантський багажник. 1,5-літровий 150-сильний турбомотор достатньо тяговитий для нього та економічний.

Плюси:

дуже просторий;

комфортна їзда з адаптивними амортизаторами.

Мінуси:

місцями якість оздоблення не найкраща.

4 місце — Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Roc другого покоління — один із найкращих компактних кросоверів на європейському ринку. Як і Skoda Superb, він доступний з непоганим 1,5-літровим турбомотором на 150 сил.

Плюси:

тихий і комфортабельний;

місткий багажник.

Мінуси:

дорогі топові версії;

незручні сенсорні перемикачі.

3 місце — Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Компактний кросовер Volvo XC40 просторий, практичний і непогано оснащений, а його салон доволі якісний. 163-сильний турбомотор досить економічний.

Плюси:

якісний салон;

комфортабельна їзда;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

невеликий екран мультимедіа.

2 місце — BMW X7

BMW X7 Фото: BMW

Найбільший кросовер BMW має розкішний та просторий салон, а також багато оснащений. Навіть базової 3,0-літрової турбошістки на 381 к. с. йому цілком достатньо, а ще вона має менший "апетит", аніж 4,4-літровий V8.

Плюси:

якісний і просторий інтер'єр;

тиха і комфортабельна їзда.

Мінуси:

висока ціна.

1 місце — Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage має гарне співвідношення ціни та якості. Він багато укомплектований та доволі місткий для своїх розмірів. Початковий 150-сильний турбомотор економічний і тяговитий.

Плюси:

просторий салон;

багате оснащення.

Мінуси:

повільна КПП.

