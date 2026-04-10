Если не нужен электрокар: лучшие бензиновые автомобили 2026 года (фото)
В Великобритании определили лучшие новые авто с бензиновыми двигателями. В рейтинг попали кроссоверы, семейные авто и даже спортивные модели разных ценовых категорий.
Электромобили становятся популярнее с каждым годом, однако и традиционные бензиновые автомобили до сих пор пользуются высоким спросом. Эксперты британского сайта WhatCar считают, что старый конь борозды не испортит, и назвали лучшие новые авто с бензиновыми двигателями.
Из-за боевых действий в Иране резко возросла стоимость горючего. Как автомобилисты пройдут трудный период?
Рейтинг получился довольно разнообразным, ведь в него попали модели разных ценовых категорий и классов — кроссоверы, спортивные авто, семейные и городские модели. В части из них бензиновые двигатели дополнены "мягкими" гибридными установками.
10 место — Mercedes CLE Cabriolet
Четырехместный кабриолет Mercedes CLE стильный, качественный, комфортный и богато оснащен даже в базовой версии CLE 200, а еще имеет неплохую шумоизоляцию.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- хорошая шумоизоляция;
- удивительно просторный.
Минусы:
- высокая цена;
- не слишком спортивный.
9 место — Volvo XC90
Семейный кроссовер Volvo XC90 выпускают с 2019 года, но ему до сих пор есть чем удивить. Он просторный и очень комфортабельный, а обновленная модель получила современную мультимедиа. Базовый бензиновый вариант на 250 сил оснащен "мягкой" гибридной установкой.
Плюсы:
- качественный и просторный салон;
- невысокая цена как для премиального авто.
Минусы:
- есть модели с более просторным третьим рядом.
8 место — Porsche 911 Carrera T
Спорткар Porsche 911 уже более 60 лет удивляет нетипичной заднемоторной компоновкой, а его оппозитные бензиновые двигатели являются образцовыми. Он прекрасно управляется и довольно приспособлен для ежедневного использования. Не обязательно выбирать сверхмощный Turbo, ведь и 395-сильный Carrera T великолепен.
Плюсы:
- быстрый и великолепно звучащий;
- прекрасная управляемость;
- достаточно практичный.
Минусы:
- высокая цена;
- не самая лучшая шумоизоляция днища.
7 место — SEAT Ibiza 1,0 TSI
Обновленный хэтчбек SEAT Ibiza — недорогое городское авто с неплохой управляемостью. Его 1,0-литровый турбомотор резвый, тяговитый и экономичный.
Плюсы:
- бодрый двигатель;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- есть более мощные аналоги.
6 место — BMW 4 Series
Купе BMW 4 Series порадует великолепно настроенным шасси. Не обязательно покупать топовый BMW M4, ведь даже базовый 184-сильный вариант 420i или 386-сильный M440i хорошо себя проявляют.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- вариант M440i быстрый;
- вместительный задний ряд.
Минусы:
- шумоизоляция могла бы быть лучше;
- бедная комплектация.
5 место — Skoda Superb Combi
Универсал Skoda Superb очень вместительный и имеет гигантский багажник. 1,5-литровый 150-сильный турбомотор достаточно тяговитый для него и экономичный.
Плюсы:
- очень просторный;
- комфортная езда с адаптивными амортизаторами.
Минусы:
- местами качество отделки не самое лучшее.
4 место — Volkswagen T-Roc
Новый Volkswagen T-Roc второго поколения — один из лучших компактных кроссоверов на европейском рынке. Как и Skoda Superb, он доступен с неплохим 1,5-литровым турбомотором на 150 сил.
Плюсы:
- тихий и комфортабельный;
- вместительный багажник.
Минусы:
- дорогие топовые версии;
- неудобные сенсорные переключатели.
3 место — Volvo XC40
Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный, практичный и неплохо оснащен, а его салон довольно качественный. 163-сильный турбомотор достаточно экономичный.
Плюсы:
- качественный салон;
- комфортабельная езда;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- небольшой экран мультимедиа.
2 место — BMW X7
Самый большой кроссовер BMW имеет роскошный и просторный салон, а также богато оснащен. Даже базовой 3,0-литровой турбошестерни на 381 л. с. ему вполне достаточно, а еще она имеет меньший "аппетит", чем 4,4-литровый V8.
Плюсы:
- качественный и просторный интерьер;
- тихая и комфортабельная езда.
Минусы:
- высокая цена.
1 место — Kia Sportage
Кроссовер Kia Sportage имеет хорошее соотношение цены и качества. Он богато укомплектован и довольно вместительный для своих размеров. Начальный 150-сильный турбомотор экономичный и тяговитый.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатое оснащение.
Минусы:
- медленная КПП.
Ранее Фокус рассказывал о лучших новых электромобилях 2026 года.
Также мы писали о лучших подержанных авто возрастом до 3 лет.