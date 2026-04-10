Если не нужен электрокар: лучшие бензиновые автомобили 2026 года (фото)

В Великобритании определили лучшие новые авто с бензиновыми двигателями. В рейтинг попали кроссоверы, семейные авто и даже спортивные модели разных ценовых категорий.

Электромобили становятся популярнее с каждым годом, однако и традиционные бензиновые автомобили до сих пор пользуются высоким спросом. Эксперты британского сайта WhatCar считают, что старый конь борозды не испортит, и назвали лучшие новые авто с бензиновыми двигателями.

Рейтинг получился довольно разнообразным, ведь в него попали модели разных ценовых категорий и классов — кроссоверы, спортивные авто, семейные и городские модели. В части из них бензиновые двигатели дополнены "мягкими" гибридными установками.

10 место — Mercedes CLE Cabriolet

Mercedes CLE Cabriolet Фото: Mercedes-Benz

Четырехместный кабриолет Mercedes CLE стильный, качественный, комфортный и богато оснащен даже в базовой версии CLE 200, а еще имеет неплохую шумоизоляцию.

Плюсы:

комфортабельная езда;

хорошая шумоизоляция;

удивительно просторный.

Минусы:

высокая цена;

не слишком спортивный.

9 место — Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Семейный кроссовер Volvo XC90 выпускают с 2019 года, но ему до сих пор есть чем удивить. Он просторный и очень комфортабельный, а обновленная модель получила современную мультимедиа. Базовый бензиновый вариант на 250 сил оснащен "мягкой" гибридной установкой.

Плюсы:

качественный и просторный салон;

невысокая цена как для премиального авто.

Минусы:

есть модели с более просторным третьим рядом.

8 место — Porsche 911 Carrera T

Porsche 911 Carrera T Фото: Porsche

Спорткар Porsche 911 уже более 60 лет удивляет нетипичной заднемоторной компоновкой, а его оппозитные бензиновые двигатели являются образцовыми. Он прекрасно управляется и довольно приспособлен для ежедневного использования. Не обязательно выбирать сверхмощный Turbo, ведь и 395-сильный Carrera T великолепен.

Плюсы:

быстрый и великолепно звучащий;

прекрасная управляемость;

достаточно практичный.

Минусы:

высокая цена;

не самая лучшая шумоизоляция днища.

7 место — SEAT Ibiza 1,0 TSI

SEAT Ibiza Фото: SEAT

Обновленный хэтчбек SEAT Ibiza — недорогое городское авто с неплохой управляемостью. Его 1,0-литровый турбомотор резвый, тяговитый и экономичный.

Плюсы:

бодрый двигатель;

хорошая управляемость.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

есть более мощные аналоги.

6 место — BMW 4 Series

BMW 4-й серии Фото: BMW

Купе BMW 4 Series порадует великолепно настроенным шасси. Не обязательно покупать топовый BMW M4, ведь даже базовый 184-сильный вариант 420i или 386-сильный M440i хорошо себя проявляют.

Плюсы:

превосходная управляемость;

вариант M440i быстрый;

вместительный задний ряд.

Минусы:

шумоизоляция могла бы быть лучше;

бедная комплектация.

5 место — Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi Фото: Skoda

Универсал Skoda Superb очень вместительный и имеет гигантский багажник. 1,5-литровый 150-сильный турбомотор достаточно тяговитый для него и экономичный.

Плюсы:

очень просторный;

комфортная езда с адаптивными амортизаторами.

Минусы:

местами качество отделки не самое лучшее.

4 место — Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc второго поколения — один из лучших компактных кроссоверов на европейском рынке. Как и Skoda Superb, он доступен с неплохим 1,5-литровым турбомотором на 150 сил.

Плюсы:

тихий и комфортабельный;

вместительный багажник.

Минусы:

дорогие топовые версии;

неудобные сенсорные переключатели.

3 место — Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный, практичный и неплохо оснащен, а его салон довольно качественный. 163-сильный турбомотор достаточно экономичный.

Плюсы:

качественный салон;

комфортабельная езда;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

небольшой экран мультимедиа.

2 место — BMW X7

BMW X7 Фото: BMW

Самый большой кроссовер BMW имеет роскошный и просторный салон, а также богато оснащен. Даже базовой 3,0-литровой турбошестерни на 381 л. с. ему вполне достаточно, а еще она имеет меньший "аппетит", чем 4,4-литровый V8.

Плюсы:

качественный и просторный интерьер;

тихая и комфортабельная езда.

Минусы:

высокая цена.

1 место — Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage имеет хорошее соотношение цены и качества. Он богато укомплектован и довольно вместительный для своих размеров. Начальный 150-сильный турбомотор экономичный и тяговитый.

Плюсы:

просторный салон;

богатое оснащение.

Минусы:

медленная КПП.

