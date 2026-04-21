Выбор экономных: названы лучшие гибридные авто с пробегом (фото)

Британские эксперты определили лучшие подержанные гибриды на рынке. Они недорогие, экономичные и беспроблемные.

Спрос на гибриды резко вырос во всем мире после начала войны в Иране и резкого роста цен на АЗС. Новые электрифицированные модели обычно не самые дешевые, но подержанные гибридные авто выгодны для желающих сэкономить на топливе. Лучшие гибриды с пробегом определил британский сайт WhatCar.

В рейтинг попали подержанные гибриды разных ценовых категорий и сегментов — кроссоверы, премиальные седаны, семейные модели, компактные городские авто. Среди них есть как стандартные (HEV), так и заряжаемые (PHEV) гибриды.

10 место — BMW 530e

Плагин-гибрид BMW 5 Series предыдущего поколения стартует до сотни менее чем за 6 с и способен проехать 58 км в электрическом режиме. Он отлично управляется и имеет неплохую мультимедийную систему, а еще довольно надежен.

Плюсы:

хорошая управляемость;

качественный интерьер;

малый расход горючего.

Минусы:

дорогой в обслуживании;

не самый просторный задний ряд.

Важно

Баварские звезды: в Киеве собрались редкие коллекционные BMW (фото)

9 место — Mercedes A250e

Плагин-гибрид Mercedes A-Class способен проехать 70 км на электротяге и достаточно резвый. У него качественный интерьер и достаточно много места, по меркам компактных авто.

Плюсы:

качественный салон;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

шумный двигатель.

8 место — BMW X5

Плагин-гибридная версия BMW X5 не утратила традиционных качеств модели. Кроссовер просторный, практичный и неплохо управляется. Он способен проехать 100 км в электрическом режиме — это лучший показатель в классе.

Плюсы:

качественный интерьер;

большой запас хода на электротяге;

неплохая управляемость.

Минусы:

дорогой;

жестковатая езда.

7 место — Kia Sportage

Кроссовер Kia Sportage имеет как гибридную, так и плагин-гибридную версии. Обе они экономичны, просторны и обычно богато оснащены.

Плюсы:

продуманный салон;

богатое оснащение;

надежность.

Минусы:

мало места над головой сзади.

6 место — BMW 330e

Плагин-гибридная "тройка" BMW — спортивный седан для экономных. Он порадует управляемостью и динамикой, а также способен проехать 60 км в электрическом режиме.

Плюсы:

превосходная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

жестковатая подвеска.

5 место — Honda Civic

Honda Civic оснастили гибридной установкой, в которой бензиновый двигатель большую часть времени выступает генератором для электромотора. Расход топлива составляет 5,8 л/100 км. К тому же, гибрид Honda Civic стартует до сотни за 6,8 с и неплохо управляется.

Плюсы:

хорошие динамика и управляемость;

надежность.

Минусы:

высокая цена;

мало места сзади.

4 место — Honda Jazz

Гибридная установка Honda Jazz подобна Civic. Авто не только экономичное, но и имеет практичный салон с задними сиденьями, в которых поднимаются подушки.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

богатое оснащение;

малый расход горючего.

Минусы:

шумный двигатель;

устаревшая мультимедиа.

3 место — Volkswagen Passat GTE

Плагин-гибрид Volkswagen Passat B8 лучше выбрать в кузове универсал с огромным багажником. Он вместительный и может проехать 50-60 км на электротяге.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

качественная отделка.

Минусы:

бедная базовая комплектация.

Важно

Продуманный салон и запас хода более 600 км: представлен новый Volkswagen ID.3 (фото)

2 место — Toyota Corolla

Гибрид Toyota Corolla получил силовую установку от Prius, которая расходует 4,7 л на 100 км. Он недорогой, простой в управлении и очень надежный.

Плюсы:

малый расход горючего;

надежность.

Минусы:

тесный задний ряд;

устаревшая мультимедиа.

1 место — Audi A3 TFSIe

Компактный Audi A3 в плагин-гибридном исполнении TFSIe довольно недорогой и обычно неплохо оснащен. Он способен преодолеть 64 км в электрическом режиме.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохо настроенное шасси.

Минусы:

не самая лучшая мультимедийная система.

Ранее Фокус определил дешевые и экономичные новые автомобили на украинском рынке.

Также мы рассказывали о лучших бензиновых авто 2026 года.