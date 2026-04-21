Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Выбор экономных: названы лучшие гибридные авто с пробегом (фото)

Audi A3 Mercedes A-Class
В Великобритании назвали лучшие гибриды в Великобритании | Фото: Auto Express

Британские эксперты определили лучшие подержанные гибриды на рынке. Они недорогие, экономичные и беспроблемные.

Спрос на гибриды резко вырос во всем мире после начала войны в Иране и резкого роста цен на АЗС. Новые электрифицированные модели обычно не самые дешевые, но подержанные гибридные авто выгодны для желающих сэкономить на топливе. Лучшие гибриды с пробегом определил британский сайт WhatCar.

В рейтинг попали подержанные гибриды разных ценовых категорий и сегментов — кроссоверы, премиальные седаны, семейные модели, компактные городские авто. Среди них есть как стандартные (HEV), так и заряжаемые (PHEV) гибриды.

10 место — BMW 530e

BMW 530e
BMW 530e
Фото: BMW

Плагин-гибрид BMW 5 Series предыдущего поколения стартует до сотни менее чем за 6 с и способен проехать 58 км в электрическом режиме. Он отлично управляется и имеет неплохую мультимедийную систему, а еще довольно надежен.

Відео дня

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • качественный интерьер;
  • малый расход горючего.

Минусы:

  • дорогой в обслуживании;
  • не самый просторный задний ряд.
Важно
Баварские звезды: в Киеве собрались редкие коллекционные BMW (фото)
Баварские звезды: в Киеве собрались редкие коллекционные BMW (фото)

9 место — Mercedes A250e

Mercedes A250e
Mercedes A250e
Фото: Top Gear

Плагин-гибрид Mercedes A-Class способен проехать 70 км на электротяге и достаточно резвый. У него качественный интерьер и достаточно много места, по меркам компактных авто.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • неплохо настроенное шасси.

Минусы:

  • шумный двигатель.

8 место — BMW X5

BMW X5
BMW X5
Фото: BMW

Плагин-гибридная версия BMW X5 не утратила традиционных качеств модели. Кроссовер просторный, практичный и неплохо управляется. Он способен проехать 100 км в электрическом режиме — это лучший показатель в классе.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • большой запас хода на электротяге;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • дорогой;
  • жестковатая езда.

7 место — Kia Sportage

Kia Sportage
Kia Sportage
Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage имеет как гибридную, так и плагин-гибридную версии. Обе они экономичны, просторны и обычно богато оснащены.

Плюсы:

  • продуманный салон;
  • богатое оснащение;
  • надежность.

Минусы:

  • мало места над головой сзади.

6 место — BMW 330e

BMW 330e
BMW 330e
Фото: CAR

Плагин-гибридная "тройка" BMW — спортивный седан для экономных. Он порадует управляемостью и динамикой, а также способен проехать 60 км в электрическом режиме.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жестковатая подвеска.

5 место — Honda Civic

Honda Civic
Honda Civic

Honda Civic оснастили гибридной установкой, в которой бензиновый двигатель большую часть времени выступает генератором для электромотора. Расход топлива составляет 5,8 л/100 км. К тому же, гибрид Honda Civic стартует до сотни за 6,8 с и неплохо управляется.

Плюсы:

  • хорошие динамика и управляемость;
  • надежность.

Минусы:

  • высокая цена;
  • мало места сзади.

4 место — Honda Jazz

Honda Jazz
Honda Jazz
Фото: Honda

Гибридная установка Honda Jazz подобна Civic. Авто не только экономичное, но и имеет практичный салон с задними сиденьями, в которых поднимаются подушки.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • богатое оснащение;
  • малый расход горючего.

Минусы:

  • шумный двигатель;
  • устаревшая мультимедиа.

3 место — Volkswagen Passat GTE

Volkswagen Passat GTE
Volkswagen Passat GTE
Фото: Volkswagen

Плагин-гибрид Volkswagen Passat B8 лучше выбрать в кузове универсал с огромным багажником. Он вместительный и может проехать 50-60 км на электротяге.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • качественная отделка.

Минусы:

  • бедная базовая комплектация.
Важно
Продуманный салон и запас хода более 600 км: представлен новый Volkswagen ID.3 (фото)
Продуманный салон и запас хода более 600 км: представлен новый Volkswagen ID.3 (фото)

2 место — Toyota Corolla

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Фото: Toyota

Гибрид Toyota Corolla получил силовую установку от Prius, которая расходует 4,7 л на 100 км. Он недорогой, простой в управлении и очень надежный.

Плюсы:

  • малый расход горючего;
  • надежность.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • устаревшая мультимедиа.

1 место — Audi A3 TFSIe

Audi A3 TFSIe
Audi A3 TFSIe
Фото: Audi

Компактный Audi A3 в плагин-гибридном исполнении TFSIe довольно недорогой и обычно неплохо оснащен. Он способен преодолеть 64 км в электрическом режиме.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • неплохо настроенное шасси.

Минусы:

  • не самая лучшая мультимедийная система.

Ранее Фокус определил дешевые и экономичные новые автомобили на украинском рынке.

Также мы рассказывали о лучших бензиновых авто 2026 года.