Выбор экономных: названы лучшие гибридные авто с пробегом (фото)
Британские эксперты определили лучшие подержанные гибриды на рынке. Они недорогие, экономичные и беспроблемные.
Спрос на гибриды резко вырос во всем мире после начала войны в Иране и резкого роста цен на АЗС. Новые электрифицированные модели обычно не самые дешевые, но подержанные гибридные авто выгодны для желающих сэкономить на топливе. Лучшие гибриды с пробегом определил британский сайт WhatCar.
В рейтинг попали подержанные гибриды разных ценовых категорий и сегментов — кроссоверы, премиальные седаны, семейные модели, компактные городские авто. Среди них есть как стандартные (HEV), так и заряжаемые (PHEV) гибриды.
10 место — BMW 530e
Плагин-гибрид BMW 5 Series предыдущего поколения стартует до сотни менее чем за 6 с и способен проехать 58 км в электрическом режиме. Он отлично управляется и имеет неплохую мультимедийную систему, а еще довольно надежен.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- качественный интерьер;
- малый расход горючего.
Минусы:
- дорогой в обслуживании;
- не самый просторный задний ряд.
9 место — Mercedes A250e
Плагин-гибрид Mercedes A-Class способен проехать 70 км на электротяге и достаточно резвый. У него качественный интерьер и достаточно много места, по меркам компактных авто.
Плюсы:
- качественный салон;
- неплохо настроенное шасси.
Минусы:
- шумный двигатель.
8 место — BMW X5
Плагин-гибридная версия BMW X5 не утратила традиционных качеств модели. Кроссовер просторный, практичный и неплохо управляется. Он способен проехать 100 км в электрическом режиме — это лучший показатель в классе.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- большой запас хода на электротяге;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- дорогой;
- жестковатая езда.
7 место — Kia Sportage
Кроссовер Kia Sportage имеет как гибридную, так и плагин-гибридную версии. Обе они экономичны, просторны и обычно богато оснащены.
Плюсы:
- продуманный салон;
- богатое оснащение;
- надежность.
Минусы:
- мало места над головой сзади.
6 место — BMW 330e
Плагин-гибридная "тройка" BMW — спортивный седан для экономных. Он порадует управляемостью и динамикой, а также способен проехать 60 км в электрическом режиме.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жестковатая подвеска.
5 место — Honda Civic
Honda Civic оснастили гибридной установкой, в которой бензиновый двигатель большую часть времени выступает генератором для электромотора. Расход топлива составляет 5,8 л/100 км. К тому же, гибрид Honda Civic стартует до сотни за 6,8 с и неплохо управляется.
Плюсы:
- хорошие динамика и управляемость;
- надежность.
Минусы:
- высокая цена;
- мало места сзади.
4 место — Honda Jazz
Гибридная установка Honda Jazz подобна Civic. Авто не только экономичное, но и имеет практичный салон с задними сиденьями, в которых поднимаются подушки.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- богатое оснащение;
- малый расход горючего.
Минусы:
- шумный двигатель;
- устаревшая мультимедиа.
3 место — Volkswagen Passat GTE
Плагин-гибрид Volkswagen Passat B8 лучше выбрать в кузове универсал с огромным багажником. Он вместительный и может проехать 50-60 км на электротяге.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- качественная отделка.
Минусы:
- бедная базовая комплектация.
2 место — Toyota Corolla
Гибрид Toyota Corolla получил силовую установку от Prius, которая расходует 4,7 л на 100 км. Он недорогой, простой в управлении и очень надежный.
Плюсы:
- малый расход горючего;
- надежность.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- устаревшая мультимедиа.
1 место — Audi A3 TFSIe
Компактный Audi A3 в плагин-гибридном исполнении TFSIe довольно недорогой и обычно неплохо оснащен. Он способен преодолеть 64 км в электрическом режиме.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохо настроенное шасси.
Минусы:
- не самая лучшая мультимедийная система.
