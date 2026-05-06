Вибір експертів: визначено найкращі компактні кросовери 2026 року (фото, відео)

Британські експерти визначили найкращі нові кросовери компактного класу. До рейтингу потрапили як бензинові й дизельні моделі, так і гібриди та електрокари.

Компактні кросовери – найпопулярніший клас у світі і продажі цих авто постійно зростають. Їх цінують за практичність, високу посадку та підвищену прохідність. Кращі кросовери визначило видання What car.

До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій із бензиновими і дизельними двигунами, а також гібридними та електричними установками.

10 місце – Dacia/Renault Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Новий Duster подорожчав, але все одно його головним козирем є невисока ціна. Кросовер третього покоління став сучаснішим і отримав гібридні версії. Він зберіг гарні позашляхові якості.

Плюси:

невисока ціна;

просторий багажник;

непогана прохідність.

Мінуси:

бідне базове оснащення;

якість оздоблення.

9 місце – Ford Puma

Ford Puma Фото: Тарас Брязгунов

Ford Puma – кросовер із дуже хорошою керованістю. Його 1,0-літрові турбомотори жваві та економічні. Крім того, Ford Puma багато оснащений і має великий багажник.

Плюси:

гарна керованість;

економічність;

великий багажник.

Мінуси:

тісний задній ряд;

слабка шумоізоляція.

8 місце – Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross Фото: Volkswagen

Найменший кросовер Volkswagen якісний і на диво просторий для своїх розмірів. У нього непогано налаштоване шасі, що дає баланс між керованістю і комфортом.

Плюси:

просторий салон;

непогано налаштована ходова.

Мінуси:

незручний блок клімат-контролю;

дорогі топові версії.

7 місце – Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf став електрокросовером. Він сучасніший та практичніший за попередника, але залишається доступним. Топова версія на 215 сил має суттєво більший запас ходу в 620 км. Навіть базова версія багато оснащена.

Плюси:

невисока ціна;

великий запас ходу.

Мінуси:

тісний задній ряд;

жорсткувата їзда.

6 місце – Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Фото: Тарас Брязгунов

Skoda Kamiq – недорогий і просторий кросовер із великим багажником. Його 1,0-літровий турбомотор досить економічний.

Плюси:

просторі салоні багажник;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

бідне оснащення;

низька посадка за кермом.

5 місце – Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Фото: Renault

Відроджений Renault 4 став доступним електрокросовером. Він практичний і маневровий, а запас ходу – майже 400 км.

Плюси:

гарна маневровість;

невисока ціна.

Мінуси:

тісний задній ряд.

4 місце – Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Кросовер Skoda Karoq недорогий, практичний і зазвичай непогано оснащений. У нього непогано налаштована шасі, а в лінійці є бензинові та дизельні версії.

Плюси:

просторий і практичний салон;

гарна керованість.

Мінуси:

немає гібридних версій.

3 місце – Lexus LBX

Lexus LBX Фото: Lexus

Найменший кросовер Lexus багато оснащений, якісний усередині та має економічну гібридну установку. До того ж, у нього комфортабельна підвіска.

Плюси:

якісний салон;

багате оснащення;

економічна гібридна установка.

Мінуси:

тісний задній ряд;

не найкраща мультимедіа.

2 місце – Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Kia EV3 – недорогий електрокросовер із запасом ходу до 600 км. 204-сильний мотор робить його доволі швидким. Крім того, електрокар досить багато оснащений.

Плюси:

багата комплектація;

великий запас ходу.

Мінуси:

не надто маневровий.

1 місце – Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen T-Roc став якіснішим, просторішим і сучаснішим. У лінійці є бензинові, дизельні та гібридні версії. У нього місткий багажник та непогано налаштоване шасі.

Плюси:

комфортабельна їзда;

великий багажник.

Мінуси:

висока ціна;

незручний сенсорний блок клімату.

