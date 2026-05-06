Выбор экспертов: определены лучшие компактные кроссоверы 2026 года (фото, видео)
Британские эксперты определили лучшие новые кроссоверы компактного класса. В рейтинг попали как бензиновые и дизельные модели, так и гибриды и электрокары.
Компактные кроссоверы — самый популярный класс в мире и продажи этих авто постоянно растут. Их ценят за практичность, высокую посадку и повышенную проходимость. Лучшие кроссоверы определило издание What car.
В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными и электрическими установками.
10 место — Dacia/Renault Duster
Новый Duster подорожал, но все равно его главным козырем является невысокая цена. Кроссовер третьего поколения стал современнее и получил гибридные версии. Он сохранил хорошие внедорожные качества.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный багажник;
- неплохая проходимость.
Минусы:
- бедное базовое оснащение;
- качество отделки.
9 место — Ford Puma
Ford Puma — кроссовер с очень хорошей управляемостью. Его 1,0-литровые турбомоторы резвые и экономичные. Кроме того, Ford Puma богато оснащен и имеет большой багажник.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- экономичность;
- большой багажник.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- слабая шумоизоляция.
8 место — Volkswagen T-Cross
Самый маленький кроссовер Volkswagen качественный и удивительно просторный для своих размеров. У него неплохо настроенное шасси, дающее баланс между управляемостью и комфортом.
Плюсы:
- просторный салон;
- неплохо настроенная ходовая.
Минусы:
- неудобный блок климат-контроля;
- дорогие топовые версии.
7 место — Nissan Leaf
Новый Nissan Leaf стал электрокроссовером. Он современнее и практичнее предшественника, но остается доступным. Топовая версия на 215 сил имеет существенно больший запас хода в 620 км. Даже базовая версия богато оснащена.
Плюсы:
- невысокая цена;
- большой запас хода.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- жестковатая езда.
6 место — Skoda Kamiq
Skoda Kamiq — недорогой и просторный кроссовер с большим багажником. Его 1,0-литровый турбомотор достаточно экономичен.
Плюсы:
- просторные салоне и багажник;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- бедное оснащение;
- низкая посадка за рулем.
5 место — Renault 4 E-Tech
Возрожденный Renault 4 стал доступным электрокроссовером. Он практичный и маневренный, а запас хода — почти 400 км.
Плюсы:
- хорошая маневренность;
- невысокая цена.
Минусы:
- тесный задний ряд.
4 место — Skoda Karoq
Кроссовер Skoda Karoq недорогой, практичный и обычно неплохо оснащен. У него неплохо настроенное шасси, а в линейке есть бензиновые и дизельные версии.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- нет гибридных версий.
3 место — Lexus LBX
Самый маленький кроссовер Lexus богато оснащен, качественный внутри и имеет экономичную гибридную установку. К тому же, у него комфортабельная подвеска.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатое оснащение;
- экономичная гибридная установка.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- не самая лучшая мультимедиа.
2 место — Kia EV3
Kia EV3 — недорогой электрокроссовер с запасом хода до 600 км. 204-сильный мотор делает его довольно быстрым. Кроме того, электрокар достаточно богато оснащен.
Плюсы:
- богатая комплектация;
- большой запас хода.
Минусы:
- не слишком маневренный.
1 место — Volkswagen T-Roc
Новый Volkswagen T-Roc стал качественнее, просторнее и современнее. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные версии. У него вместительный багажник и неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- большой багажник.
Минусы:
- высокая цена;
- неудобный сенсорный блок климата.
