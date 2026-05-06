Выбор экспертов: определены лучшие компактные кроссоверы 2026 года (фото, видео)

Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы

Британские эксперты определили лучшие новые кроссоверы компактного класса. В рейтинг попали как бензиновые и дизельные модели, так и гибриды и электрокары.

Компактные кроссоверы — самый популярный класс в мире и продажи этих авто постоянно растут. Их ценят за практичность, высокую посадку и повышенную проходимость. Лучшие кроссоверы определило издание What car.

В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными и электрическими установками.

10 место — Dacia/Renault Duster

Фото: Dacia

Новый Duster подорожал, но все равно его главным козырем является невысокая цена. Кроссовер третьего поколения стал современнее и получил гибридные версии. Он сохранил хорошие внедорожные качества.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторный багажник;
  • неплохая проходимость.
Минусы:

  • бедное базовое оснащение;
  • качество отделки.

9 место — Ford Puma

Фото: Тарас Брязгунов

Ford Puma — кроссовер с очень хорошей управляемостью. Его 1,0-литровые турбомоторы резвые и экономичные. Кроме того, Ford Puma богато оснащен и имеет большой багажник.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • экономичность;
  • большой багажник.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • слабая шумоизоляция.
8 место — Volkswagen T-Cross

Фото: Volkswagen

Самый маленький кроссовер Volkswagen качественный и удивительно просторный для своих размеров. У него неплохо настроенное шасси, дающее баланс между управляемостью и комфортом.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • неплохо настроенная ходовая.

Минусы:

  • неудобный блок климат-контроля;
  • дорогие топовые версии.

7 место — Nissan Leaf

Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf стал электрокроссовером. Он современнее и практичнее предшественника, но остается доступным. Топовая версия на 215 сил имеет существенно больший запас хода в 620 км. Даже базовая версия богато оснащена.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • жестковатая езда.

6 место — Skoda Kamiq

Фото: Тарас Брязгунов

Skoda Kamiq — недорогой и просторный кроссовер с большим багажником. Его 1,0-литровый турбомотор достаточно экономичен.

Плюсы:

  • просторные салоне и багажник;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • бедное оснащение;
  • низкая посадка за рулем.

5 место — Renault 4 E-Tech

Фото: Renault

Возрожденный Renault 4 стал доступным электрокроссовером. Он практичный и маневренный, а запас хода — почти 400 км.

Плюсы:

  • хорошая маневренность;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • тесный задний ряд.

4 место — Skoda Karoq

Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Karoq недорогой, практичный и обычно неплохо оснащен. У него неплохо настроенное шасси, а в линейке есть бензиновые и дизельные версии.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • нет гибридных версий.
3 место — Lexus LBX

Фото: Lexus

Самый маленький кроссовер Lexus богато оснащен, качественный внутри и имеет экономичную гибридную установку. К тому же, у него комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатое оснащение;
  • экономичная гибридная установка.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • не самая лучшая мультимедиа.

2 место — Kia EV3

Фото: Kia

Kia EV3 — недорогой электрокроссовер с запасом хода до 600 км. 204-сильный мотор делает его довольно быстрым. Кроме того, электрокар достаточно богато оснащен.

Плюсы:

  • богатая комплектация;
  • большой запас хода.

Минусы:

  • не слишком маневренный.

1 место — Volkswagen T-Roc

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen T-Roc стал качественнее, просторнее и современнее. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные версии. У него вместительный багажник и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • большой багажник.

Минусы:

  • высокая цена;
  • неудобный сенсорный блок климата.

Ранее Фокус рассказывал о лучших новых авто с бензиновыми двигателями.

Также мы писали о самых дешевых авто в Украине в 2026 году.