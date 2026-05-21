Не разорят покупателя: эксперты назвали лучшие недорогие электромобили 2026 года (фото)

В США определили лучшие новые электромобили по разумной цене. Победителей выбрали в разных классах.

Электромобили обычно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания, однако постепенно на рынке появляется все больше моделей с привлекательной ценой. Специализированный сайт об электрификации Inside EVs выбрал лучшие электромобили, которые не сильно ударят по карману покупателя.

Новые электрокары по разумной цене есть в разных классах — это и компактные городские авто, и кроссоверы, и седаны, и даже большие семейные модели. При создании рейтинга эксперты принимали во внимание не только ценник, но и результаты тест-драйвов этих электромобилей.

Лучший доступный электромобиль: Nissan Leaf — от $31 535

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf третьего поколения сменил образ и стал кроссовером. Электрокар не только практичнее предшественника, но и мощнее (215 л. с.), богаче укомплектован, имеет значительно больший запас хода в 487 км и несколько быстрее заряжается. При этом электрокроссовер Nissan Leaf остается недорогим.

Відео дня

Важно

Выбор экспертов: определены лучшие компактные кроссоверы 2026 года (фото, видео)

Лучший полноприводный электрокар: Subaru Solterra — от $40 420

Subaru Solterra Фото: Subaru

Обновленный электромобиль Subaru Solterra стал значительно лучше. Ему увеличили скорость зарядки, а запас хода в 233-сильной полноприводной версии достиг 463 км. Электрокроссовер не создан для серьезного бездорожья, однако имеет высокий клиренс в 211 мм. Немаловажно, что он дешевле брата-близнеца Toyota bZ4X.

Лучший семейный электромобиль: Kia EV9 — от $56 545

Kia EV9 Фото: Kia

Большой электрокроссовер Kia EV9 является самым дешевым представителем своего класса. Он очень просторный внутри, имеет оригинальные поворотные кресла и неплохо оснащен. Благодаря малой энергозатрате его запас хода может достигать 490 км, а зарядка на 80% занимает 24 минуты. Можно выбрать и более мощные полноприводные версии.

Лучший электрический седан: Tesla Model 3 — от $38 630

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Model 3 подешевел в последнее время. Хотя базовая заднеприводная версия седана теперь несколько беднее оснащена и потеряла электропривод руля или подогрев задних сидений, но она имеет неплохой запас хода в 516 км и довольно резвая. Электрокар Tesla Model 3 быстро заряжается, довольно вместительный и имеет вместительный багажник.

Лучший недорогой электрокроссовер: Chevrolet Equinox EV — от $36 795

Chevrolet Equinox EV Фото: General Motors

Электрокар Chevrolet Equinox EV — это много автомобиля за небольшие деньги. 4,8-метровый кроссовер просторный и имеет 747-литровый багажник. Начальная 211-сильная версия модели может проехать до 513 км без подзарядки. Впрочем, заряжается электрокар не слишком быстро — за 40 минут на 80%. Комплектация не слишком богата, однако в "базе" есть все необходимое.

Важно

Выбор экономных: названы лучшие гибридные авто с пробегом (фото)

Лучший доступный электромобиль компактного класса: Chevrolet Bolt — от $28 995

Chevrolet Bolt Фото: General Motors

Возрожденный электромобиль Chevrolet Bolt остается одним из самых доступных на рынке, но при этом получил новую более надежную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею. Его запас хода вырос до 421 км, а зарядка на 80% теперь занимает всего 26 минут. Для своих размеров электрокар довольно вместительный, а его мощность выросла до 210 сил.

Между прочим, недавно презентовали новый электрокроссовер Skoda Epiq за 26 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер MG S5.