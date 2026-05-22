От создателя "Мивины": презентован недорогой электрокроссовер VinFast VF 8 (фото)

Во Вьетнаме представили новый VinFast VF 8 второго поколения. Электрокроссовер стал современнее, компактнее и дешевле.

Вьетнамский электромобиль VinFast VF 8 поступит в продажу с 27 мая по цене от 999 миллионов донгов ($37 900), то есть несколько подешевел. Позже начнется экспорт модели, сообщает сайт Carscoops.

VinFast VF 8 имеет запас хода 500 км

Кроссовер VinFast VF 8 второй генерации отличается более граненым дизайном, однако сохранил фирменное V-образное оформление передней части. Электрокар несколько компактнее предшественника.

Размеры VinFast VF 8 2026:

длина — 4701 мм;

ширина — 1872 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2840 мм.

В салоне VinFast VF 8 появились узкий цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый тачскрин, а передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, акустику с 8 динамиками, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Новый VinFast VF 8 дебютировал в переднеприводной 231-сильной версии с батареей емкостью 60,1 кВт∙ч и запасом хода 500 км. Впрочем, со временем стоит ожидать расширения линейки, ведь у предшественника были и мощный полноприводный вариант, и более крупная батарея. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы.

Стоит отметить, что компания VinFast входит в бизнес-империю миллиардера Фам Нят Вионга. Свой путь к успеху он начинал в Украине — основал в Харькове предприятие по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". Продав бизнес компании Nestle, бизнесмен вернулся во Вьетнам, где основал еще ряд компаний и одна из них — VinFast. В 2020 году Фам Нят Вионг получил украинский орден "За заслуги" III степени.

