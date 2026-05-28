Цена от $1000 и запас хода до 150 км: основатель "Мивины" выпустил электроскутеры (фото)

Вьетнамская компания VinFast презентовала линейку доступных электроскутеров. Они способны проехать до 150 км без подзарядки.

Три новых электробайки VinFast дебютировали в Индонезии и именно там поступают в продажу по цене от 1070 долларов. Об этом сообщает сайт Ride apart.

Вьетнамский бренд VinFast больше известен своими электрокарами, однако производит и двухколесную мототехнику. Компанию создал миллиардер Фам Нят Вионг, который ранее вел бизнес в Украине и основал предприятие по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". Продав этот завод, он вернулся на родину и создал бизнес-империю.

VinFast Feliz II Фото: VinFast

Все три электроскутера VinFast оснащены мотором в колесе мощностью 7 л. с. (5,2 кВт) и двумя литий-железо-фосфатными (LFP) батареями общей емкостью 3 кВт∙ч.

Батареи можно приобрести или взять в лизинг. Они быстросъемные, то есть при необходимости их можно не подзаряжать, а заменить. Комплектация включает цифровой щиток приборов.

VinFast Evo Фото: VinFast

Самый дешевый электроскутер VinFast Evo стоит 1070 долларов без батареи и $1480 — с ней. Он способен развить 80 км/ч и проехать 150 км без подзарядки.

Новый VinFast Feliz II за 1130-1540 долларов имеет большой багажник под сиденьем. Он разгоняется до 90 км/ч и имеет запас хода 145 км.

VinFast Viper Фото: VinFast

Скутер VinFast Viper (1375 долларов без батареи и $1785 с батареей) создан для молодежи и отличается более ярким дизайном. Характеристики такие же как у Feliz II.

Кстати, недавно дебютировал новый электрокроссовер VinFast VF 8 с запасом хода 500 км.

