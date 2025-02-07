От создателя "Мивины": представлен дешевый электрокар с запасом хода 180 км (фото)

Электромобиль VinFast Minio Green — компактное четырехместное городское авто длиной 3 метра. Запас хода хэтчбека достигает 180 км.

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Вьетнамская компания VinFast презентовала свою новую электрическую модель Minio Green. Компактное городское авто поступит в производство в нынешнем году. О нем рассказали на сайте производителя.

Новый VinFast Minio Green — электрический ситикар, предназначенный, в первую очередь, для корпоративных клиентов. Его создавали для служб такси, доставки и каршеринга.

Трехметровое авто является четырехместным Фото: VinFast

Электромобиль VinFast Minio Green — компактный хэтчбек А-класса с коротким капотом и большими круглыми фарами. В его салоне поместятся четверо.

Габариты VinFast Minio Green:

длина — 3090 мм;

ширина — 1496 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2065 мм;

клиренс — 155 мм.

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Салон VinFast Minio Green пока не показали, зато раскрыли его характеристики. Вьетнамский электрокар оснащен мотором на 27 л. с. и 65 Н∙м, который установлен на задней оси.

Запас хода электрокара достигает 180 км Фото: VinFast

Электромобиль VinFast Minio Green способен развить 85 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 6,5 с. Модель будет выпускаться в двух версиях — с запасом хода 120 и 180 км.

Компания VinFast входит в бизнес-империю миллиардера Фам Нят Вионга. Свой бизнес он начинал в Украине — основал в Харькове предприятие по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". Продав его, бизнесмен вернулся во Вьетнам, где и создал бренд VinFast.

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