Від творця "Мівіни": представлено дешевий електрокар із запасом ходу 180 км (фото)
Електромобіль VinFast Minio Green — компактне чотиримісне міське авто завдовжки 3 метри. Запас ходу хетчбека сягає 180 км.
В’єтнамська компанія VinFast презентувала свою нову електричну модель Minio Green. Компактне міське авто надійде у виробництво в нинішньому році. Про нього розповіли на сайті виробника.
Новий VinFast Minio Green — електричний сітікар, призначений, у першу чергу, для корпоративних клієнтів. Його створювали для служб таксі, доставки та каршерінгу.
Електромобіль VinFast Minio Green — компактний хетчбек А-класу з коротким капотом та великими круглими фарами. У його салоні помістяться четверо.
Габарити VinFast Minio Green:
- довжина – 3090 мм;
- ширина – 1496 мм;
- висота – 1625 мм;
- колісна база – 2065 мм;
- кліренс – 155 мм.
Салон VinFast Minio Green поки що не показали, зате розкрили його характеристики. В’єтнамський електрокар оснащений мотором на 27 к. с. і 65 Н∙м, який встановлено на задній вісі.
Електромобіль VinFast Minio Green здатен розвинути 85 км/год, а розгін до 50 км/год займає 6,5 с. Модель випускатимуть у двох версіях — із запасом ходу 120 та 180 км.
Компанія VinFast входить до бізнес-імперії мільярдера Фам Нят Вионга. Свій бізнес він починав в Україні — заснував у Харкові підприємство з виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Продавши його, бізнесмен повернувся до В’єтнаму, де і створив бренд VinFast.
До речі, нещодавно презентували оригінальний міський електромобіль Citroen у ретростилі вартістю 13 000 євро.
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