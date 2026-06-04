Альтернатива электробайку за $600: выпущены первые мотоциклы, работающие на спирте (фото)

Индийский производитель мотоциклов Hero представил модели Splendor+ и HF Deluxe. Они способны работать не только на бензине, но и на спирте.

Новые Hero Splendor+ и HF Deluxe представили в Дели и запустят в продажу на индийском рынке с июля. Об этом сообщает сайт Ride Apart.

Оба мотоцикла Hero оснащены 97-кубовым двигателем на 8 л. с. и 8,3 Нм, который доработали для использования этанола. Он получил новый топливный насос, дополнительный топливный фильтр и перенастроенный электронный блок управления.

Hero HF Deluxe

Мотор способен работать на бензине, чистом спирте или их смесях вроде Е20 или Е85. Сейчас это первый мотоцикл в мире, который способен использовать в качестве топлива чистый этанол. Расход топлива составляет 1,4 л на 100 км.

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Если автомобили на спирте — не диковинка и, к примеру, в Бразилии их выпускают сотни тысяч в год, то для мотоциклов подобную технологию пока не развивали. Главное ее преимущество — чрезвычайно низкий уровень вредных выбросов при невысокой себестоимости, то есть такие мотоциклы могут стать более дешевой альтернативой электробайкам.

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Цена Hero HF Deluxe стартует с 58 977 рупий (616 долларов), а Hero Splendor+ получил систему глушения двигателя при остановках, поэтому несколько дороже — 76 177 рупий ($796).

Между прочим, в свое время в Индии выпускали и нестандартный дизельный мотоцикл, который стал довольно популярным.

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