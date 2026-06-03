С 1 июля все изменится: на украинских АЗС начнут продавать бензин со спиртом

С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины начнет действовать новый стандарт бензина Е10, который предусматривает добавление до 10% биоэтанола. По оценке экспертов, это может повысить стоимость топлива на 50-70 копеек за литр.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина.

По его словам, переход произойдет сразу, а не постепенно: с 1 июля на заправках должно продаваться топливо с 10% биоэтанола.

Куюн отметил, что подорожание будет незначительным. По его словам, дополнительные расходы составляют в среднем 15-25 долларов на тонне топлива, иногда — до 30 долларов.

"В пересчете это примерно 50-70 копеек на литре. Но когда бензин стоит около 70-75 грн, это меньше чем 1% стоимости. То есть это не тот фактор, который существенно повлияет на цену для потребителя", — сказал он.

Эксперт также отметил, что содержание биоэтанола до 10% является безопасным для всех двигателей. По его словам, для большинства автомобилей ничего не изменится, а старые модели могут потребовать лишь незначительной корректировки топливной системы. Проблемы могут возникать только при значительно более высоком содержании биоэтанола — от 15%.

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По словам Куюна, после введения нового стандарта основные обозначения на заправках, вероятно, останутся неизменными, в частности А-95. В то же время может появиться уточнение относительно состава топлива.

Он добавил, что переход на Е10 унифицирует украинский рынок с европейским. Ранее для Украины приходилось формировать отдельные партии бензина, что увеличивало затраты на производство и логистику.

"Теперь топливо для Украины и ЕС фактически будет одинаковым продуктом. Производителям больше не нужно делать отдельные партии, резервуары или логистику под Украину", — пояснил Куюн.

По его оценке, в перспективе это может способствовать стабилизации цен на топливо после адаптации рынка к новому стандарту.

Напомним, энергоэксперт и экономист Владимир Омельченко заявил, что ситуация на розничном рынке бензина в Украине постепенно стабилизируется. По его прогнозу, в ближайшее время цены на топливо начнут снижаться.

По состоянию на 3 июня стоимость бензина А-95 на крупных украинских АЗС колебалась от 74,90 до 80 грн за литр. Цены на автогаз в зависимости от сети составляли от 45,90 до почти 48 грн за литр.