Цены на горючее сегодня: разница стоимости бензина и дизтоплива на АЗС все еще ощутима

Стоимость бензина и дизтоплива на украинских АЗС 3 июня без сюрпризов. Но разница между ценами у разных операторов остается заметной. Дороже всего топливо традиционно предлагают премиальные сети, тогда как государственные станции показывают более доступные ценники.

По состоянию на среду, 3 июня, бензин А-95 на больших заправках стоит от 74,90 до 80 грн за литр. Разница в стоимости дизеля составляет несколько гривен, а автогаз в зависимости от сети можно найти как за 45,90 грн, так и почти за 48 грн за литр.

Так, на АЗС OKKO и WOG цены практически идентичные.

Литр премиального бензина А-100 продают по 89,90 грн;

фирменный А-95 оценили в 82,90 грн;

стандартный А-95 Евро — по 79,90 грн.

В сети SOCAR стоимость горючего немного выше.

Бензин NANO 100 — 89,99 грн/л;

NANO 95 — 83,99 грн/л;

обычный А-95 выставили по 79,99 грн/л.

Цены на бензин 3 июня — сравнение и анализ Фото: enkorr.ua

На каких АЗС самые низкие цены на горючее — список

Самые низкие цены среди популярных сетей предлагает "Укрнафта".

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Бензин А-95 здесь продают по 74,90 грн за литр,

Бензин 95 Energy — по 76,90 грн;

А-92 — по 69,90 грн;

А-98 Energy стоит 82,90 грн.

Сколько стоит дизель

На OKKO и WOG брендовое дизельное топливо будет реализовано по 91,90 грн за литр, стандартный дизель — по 88,90 грн.

SOCAR установил цены на дизель на уровне 91,99 за премиальный NANO Extro и 88,99 за обычный NANO.

На "Укрнафте" дизель дешевле: Energy ДТ стоит 87,90 грн/л, обычное дизтопливо — 85,90 грн/л.

Цены на автогаз

Самый доступный автогаз предлагает "Укрнафта" — 45,90 грн за литр.

В сетях OKKO и WOG газ продают по 47,90 грн/л, а на SOCAR — по 47,99 грн/л.

Напомним, что по словам энергоэксперта и экономиста Владимира Омельченко, розничный рынок бензина в Украине стабилизируется. И уже в ближайшее время начнется постепенное снижение цен на горючее.