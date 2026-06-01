Когда подешевеет бензин А-95: энергоэксперт дал прогноз цен на топливо

На большинстве АЗС по состоянию на 1 июня цены на топливо еще остаются высокими. Однако ключевые рыночные показатели уже свидетельствуют о возможном замедлении роста или даже постепенном удешевлении ресурса.

По состоянию на сегодня, 1 июня, средняя цена бензина А-95 на украинских заправках составляет 75,93 грн за литр. За месяц топливо прибавило в цене 3,65 грн/л, однако в последние дни темпы роста почти остановились. Ситуацию оценил директор энергетических программ Разумков Центр Владимир Омельченко.

Оптовый сегмент в июне уже демонстрирует стабильность. Мелкооптовая цена А-95 удерживается на уровне 70,60 грн за литр.

Важнейшим фактором эксперт называет ситуацию на внешнем рынке. Импортный паритет бензина А-95 за последнюю неделю заметно снизился.

"Импортный паритет А-95 за последнюю неделю снизился на 7,09 грн/л и составляет 66,44 грн/л. Иными словами, расчетная стоимость импортного ресурса уже пошла вниз, тогда как розничная цена еще движется по инерции предыдущего роста", — пояснил эксперт топливного рынка Владимир Омельченко.

По его словам, сети АЗС реагируют на изменения с определенной задержкой, поскольку часть топлива закупалась по старым ценам, а операторы также закладывают риски новых скачков нефтяных котировок.

Фото: enkorr.ua

Стоимость бензина на бюджетных и в премиум-сетях АЗС

Сейчас разница между ценами в дискаунтеров и премиальных сетях остается существенной. В бюджетном сегменте средняя стоимость бензина составляет 73,81 грн/л, тогда как в premium-сетях — 80,58 грн/л.

"Премиальные сети имеют больший запас для ценового маневра, тогда как дискаунтеры быстрее реагируют на изменение закупочной базы", — отметил Омельченко.

Эксперт считает, что сейчас рынок уже получил предпосылки для стабилизации.

"Европейские котировки бензина снизились, импортный паритет заметно упал, а мелкий опт стабилизировался. Это создает предпосылки для стабилизации розничного рынка уже в ближайшее время", — подчеркнул он.

В то же время Омельченко предупреждает, что ситуация на нефтяном рынке остается нестабильной. Среди рисков — геополитическое напряжение вокруг Ирана и сокращение запасов бензина в европейских хабах.

Наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни эксперт называет либо остановку роста цен, либо умеренное удешевление бензина, если внешние котировки и в дальнейшем будут оставаться ниже.

Отметим, что на ситуацию на рынке горючего реагирует и курс валют в Украине. Сейчас он сталкивается с рисками.