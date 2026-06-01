Коли здешевшає бензин А-95: енергоексперт дав прогноз цін на пальне

На більшості АЗС станом на 1 червня ціни на пальне ще залишаються високими. Проте ключові ринкові показники вже свідчать про можливе уповільнення зростання або навіть поступове здешевлення ресурсу.

Станом на сьогодні, 1 червня, середня ціна бензину А-95 на українських заправках становить 75,93 грн за літр. За місяць пальне додало в ціні 3,65 грн/л, однак останніми днями темпи зростання майже зупинилися. Ситуацію оцінив директор енергетичних програм Разумков Центр Володимир Омельченко.

Гуртовий сегмент в червні уже демонструє стабільність. Дрібногуртова ціна А-95 утримується на рівні 70,60 грн за літр.

Найважливішим фактором експерт називає ситуацію на зовнішньому ринку. Імпортний паритет бензину А-95 за останній тиждень помітно знизився.

"Імпортний паритет А-95 за останній тиждень знизився на 7,09 грн/л і становить 66,44 грн/л. Іншими словами, розрахункова вартість імпортного ресурсу вже пішла вниз, тоді як роздрібна ціна ще рухається за інерцією попереднього зростання", — пояснив експерт паливного ринку Володимир Омельченко.

За його словами, мережі АЗС реагують на зміни із певною затримкою, оскільки частина пального закуповувалася за старими цінами, а оператори також закладають ризики нових стрибків нафтових котирувань.

Вартість бензину на бюджетних та у преміум-мережах АЗС

Наразі різниця між цінами у дискаунтерів та преміальних мережах залишається суттєвою. У бюджетному сегменті середня вартість бензину становить 73,81 грн/л, тоді як у premium-мережах — 80,58 грн/л.

"Преміальні мережі мають більший запас для цінового маневру, тоді як дискаунтери швидше реагують на зміну закупівельної бази", — зазначив Омельченко.

Експерт вважає, що наразі ринок уже отримав передумови для стабілізації.

"Європейські котирування бензину знизилися, імпортний паритет помітно впав, а дрібний гурт стабілізувався. Це створює передумови для стабілізації роздрібного ринку вже найближчим часом", — наголосив він.

Водночас Омельченко попереджає, що ситуація на нафтовому ринку залишається нестабільною. Серед ризиків — геополітична напруга навколо Ірану та скорочення запасів бензину у європейських хабах.

Найімовірнішим сценарієм на найближчі дні експерт називає або зупинку зростання цін, або помірне здешевлення бензину, якщо зовнішні котирування й надалі залишатимуться нижчими.

Зазначимо, що на ситуацію на ринку пального реагує і курс валют в Україні. Зараз він стикається з ризиками.