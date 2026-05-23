"Поповзуть вниз": експерт пояснив, що буде з цінами на пальне на українських АЗС наступного тижня (відео)

Ціни на пальне на українських АЗС вже з наступного тижня поповзуть вниз, адже для цього склались всі умови на геополітичному ринку.

А вартість дизеля вже знизилась на 7-8%, заявив в етері Новини.Live засновник групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

"Найближчим часом ми будемо чекати на певне здешевшання пального, тому що на геополітичнмоу ринку всі передумови на зниження ціни", — сказав Льоушкін.

Він пояснив, що головною причиною стало зниження світових цін на нафту через позитивні сигнали з міжнародних перемовин, зокрема перемовини з Іраном. Хоча на ринку бензину ситуація трохи складніша через європейський дефіцит, загальна тенденція залишається виграшною для українського споживача.

Експерт зазначив, що на гуртовому ринку процес зниження вартості триває безперервно кожного дня. Дизель вже суттєво втратив у ціні, і ця хвиля здешевшання от-от дійде до звичайних роздрібних мереж.

Відео дня

"Починаючи з наступного тижня ми будемо бачити зниження ціни безпосередньо на АЗС…Якщо брати з початку тижня, то десь на 7-8% вже є зниження по дизелю", — наголосив Льоушкін.

Нагадаємо, нафта подешевшала на понад 1%, але що це змінить для українців

Фокус також писав про те, що 22 травня АЗС оновили ціни на пальне.