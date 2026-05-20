На українських АЗС бензин продовжує дорожчати, хоча світові ціни на нафту 19 травня знизилися більш ніж на 1%.

В Україні зберігається тенденція до подорожчання бензину та дизельного пального. Зростання цін на АЗС відбувається на тлі високих котирувань нафти на світовому ринку. Водночас 19 травня нафта подешевшала більш ніж на 1%, що потенційно може вплинути на вартість пального в Україні найближчим часом.

Ціни на нафту впали

У вівторок, 19 травня, світові ціни на нафту знизилися на понад 1%. Reuters пише, що падіння котирувань відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про призупинення запланованого нападу на Іран, щоб дати можливість переговорам щодо припинення війни на Близькому Сході.

Важливо

"Може знадобитися ще один великий удар": Трамп розповів про перемовини з Іраном

Днями Дональд Трамп написав, що Вашингтон утримується від військового удару по Ірану, поки тривають спроби домовитися. Водночас він зазначив, що готовий відновити атаки, якщо угоди досягти не вдасться.

Відео дня

На цьому тлі липневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 1,62 долара, або 1,45%, — до 110,48 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate з поставкою у червні подешевшала на 76 центів, або 0,7%, — до 107,90 долара за барель. Активніший липневий контракт WTI впав на 1,10 долара, або 1,05%, — до 103,28 долара за барель.

Вартість дизельного пального та бензину 20 травня

Падіння нафтових котирувань може дещо послабити тиск на паливний ринок. Однак ціни на українських АЗС не зміняться миттєво.

У великих мережах бензин А-95 коштує переважно від 72,90 до 79,90 грн за літр, дизельне пальне — від 86,49 до 89,90 грн за літр, а автогаз — близько 46,70–48,90 грн за літр.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 75,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-92 — 67,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 81,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 82,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 82,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 78,90 грн/л;

бензин А-98 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 46,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,49 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 46,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 83,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 89,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що на деяких АЗС відмінність між преміальним і звичайним пальним може бути радше номінальною, оскільки споживачам фактично продають один і той самий продукт під різними назвами.