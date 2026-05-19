"Може знадобитися ще один великий удар": Трамп розповів про перемовини з Іраном

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що Іран має своєрідний дедлайн на те, аби сісти за стіл перемовин щодо завершення війни на Близькому Сході. За його словами, йдеться про декілька днів.

Водночас Трамп нагадав свою вимогу — Тегеран має відмовитися від ядерної зброї. Американського лідера цитує Clash Report.

"Я думаю, вони мають два або три дні — можливо п'ятниця, субота чи неділя, можливо, на початку наступного тижня. Але вони мають обмежений час. Тому що ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю", — заявив Трамп.

Окремо він наголосив, що вчора нібито отримав дзвінок з проханням почекати ще, пояснивши, що це свідчить про наближення до укладання угоди. При цьому вчора президент США нібито був у годині від того, щоб віддати наказ про ще одну атаку.

"Можливо, нам треба буде завдати ще один великий удар по них. Я ще не знаю. Скоро ви все дізнаєтесь", — сказав президент США.

Трамп також прокоментував інформацію про те, що війна США проти Ірану не є популярною, зазначивши, що вважає її популярною. Водночас "він не має достатньо часу, щоб пояснювати людям війну, адже він надто зайнятий її завершенням".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше несподівано поставив на паузу операцію Project Freedom у Ормузькій протоці. За даними західних ЗМІ, причиною стала жорстка реакція Саудівська Аравія, яка відмовилася надавати американським силам доступ до своїх баз та повітряного простору.

Раніше ми також інформували, що США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки після нових атак на американські військові кораблі. Дональд Трамп закликав "іранських психів здатися" та заявив про готовність посилити тиск на Тегеран у разі нової ескалації.

