США та Іран обстріляли один одного в Ормузькій протоці: Трамп закликав іранських "психів" здатися

У той час як США очікують відповіді Ірану на його останню пропозицію про припинення війни, між двома країнами стався обмін вогнем в Ормузькій протоці та навколо неї. Президент США заявив, що це було "дружнє поплескування".

Іран звинуватив Сполучені Штати в нанесенні ударів по своїй території після того. Представник іранських збройних сил заявив, що американські авіаудари було завдано по цивільних районах уздовж узбережжя острова Кешм, Бандар-Хаміра і Сіріка. Іран відповів "діями у відповідь", атакувавши американські військові кораблі, пише CNN.

У своїй заяві Центральне командування США додало, що американські сили "не прагнуть до ескалації", але що військові "готові захистити американські війська". Центральне командування США заявило, що три американські есмінці з керованими ракетами відбили багатопланову атаку Ірану в Ормузькій протоці 7 травня.

"Три американські есмінці світового класу щойно успішно вийшли з Ормузької протоки під обстрілом. Три есмінці не зазнали ушкоджень, але іранським нападникам було завдано величезної шкоди", — написав Трамп у пості на Truth Social.

Трамп заявив, що Іраном правлять "божевільні"

Трамп заявив, що Іран намагався вразити три есмінці, використовуючи для цього безпілотники, швидкохідні ударні катери і ракети, але зазнав легкої поразки.

Три американські військові кораблі, які брали участь в інциденті, — USS Truxtun, USS Rafael Peralta і USS Mason — належать до класу есмінців Arleigh Burke і входять до складу флоту, що нараховує понад 75 кораблів на дійсній службі, будучи "робочими конячками" ВМС США.

Трамп дав витіюватий опис того, як було збито ракети і безпілотники: "По наших есмінцях було випущено ракети, і їх легко було збито. Точно так само з'явилися безпілотники і були спалені в повітрі. Вони так красиво падали в океан, немов метелик, що падає в могилу!" — написав він.

А також заявив, що Іраном правлять божевільні.

"Нормальна країна дозволила б цим есмінцям пройти, але Іран — не нормальна країна. Ними правлять ПСИХИ, і якби в них була можливість застосувати ядерну зброю, вони б зробили це, без запитань — Але в них ніколи не буде такої можливості, і так само, як ми вибили їх сьогодні, ми виб'ємо їх набагато сильніше і набагато жорстокіше в майбутньому, якщо вони не підпишуть свою Угоду, ШВИДКО! Наші три есмінці з їхніми чудовими екіпажами тепер знову приєднаються до нашої морської блокади, яка воістину є "Сталевою стіною", — повідомив Трамп.

Водночас президент США заявив, що режим припинення вогню з Іраном залишається чинним після перестрілки.

"Перемир'я набуває чинності. Воно діє", — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю Рейчел Скотт з ABC News, назвавши удари "просто дружнім поплескуванням".

