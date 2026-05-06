Нібито погодилися віддати уран: Іран і США близькі до укладення мирної угоди, — Axios

За словами офіційних осіб, США та Іран близькі до укладення односторінкового меморандуму про припинення війни.

За словами двох американських чиновників і двох інших джерел, знайомих із ситуацією, Білий дім вважає, що близький до угоди з Іраном щодо односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який покладе кінець війні та закладе основу для детальніших ядерних переговорів, пише Axios.

США очікують відповіді Ірану за кількома ключовими пунктами протягом наступних 48 годин. Поки нічого не погоджено, але джерела повідомили, що це найближчий до угоди момент від початку війни.

Серед інших положень, угода передбачає зобов'язання Ірану запровадити мораторій на збагачення урану, згоду США зняти санкції і розблокувати мільярди доларів заморожених іранських коштів, а також зняття обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку.

Білий дім вважає, що іранське керівництво розколоте, і досягти консенсусу між різними фракціями може бути складно. Деякі американські чиновники, як і раніше, скептично ставляться навіть до можливості досягнення початкової угоди.

Раніше переговори США та Ірану закінчувалися нічим. Але тепер два американські чиновники заявляють, що рішення президента Трампа відмовитися від нещодавно оголошеної операції "Свобода" в Ормузькій протоці та запобігти зриву крихкого перемир'я ґрунтувалося саме на прогресі в переговорах.

Односторінковий меморандум про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів, перебуває на стадії обговорення між посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером і кількома іранськими офіційними особами, як безпосередньо, так і через посередників.

У нинішньому вигляді меморандум про взаєморозуміння передбачає припинення війни в регіоні та початок 30-денного періоду переговорів щодо детальної угоди про відкриття протоки, обмеження ядерної програми Ірану та зняття санкцій США.

За словами двох джерел, ці переговори можуть відбутися в Ісламабаді або Женеві.

Обмеження Ірану на судноплавство через протоку і військово-морська блокада США будуть поступово зняті протягом цього 30-денного періоду.

Якщо переговори проваляться, американські війська зможуть відновити блокаду або відновити військові дії, заявили у Вашингтоні.

Тривалість мораторію на збагачення урану активно обговорюють, водночас три джерела стверджують, що він становитиме щонайменше 12 років, а одне з них вважає вірогідним термін у 15 років. Іран запропонував 5-річний мораторій на збагачення, а США зажадали 20 років.

За словами джерела, США хочуть включити в закон положення, згідно з яким будь-яке порушення Іраном норм збагачення урану буде продовжувати мораторій. Після закінчення терміну дії мораторію Іран зможе збагачувати уран до низького рівня в 3,67%.

У меморандумі про взаєморозуміння Іран зобов'язується ніколи не прагнути до володіння ядерною зброєю і не займатися діяльністю, пов'язаною з її створенням. За словами американського чиновника, сторони обговорюють пункт, згідно з яким Іран зобов'язується не експлуатувати підземні ядерні об'єкти.

За словами американського чиновника, Іран також зобов'язується посилити режим інспекцій, включно з раптовими перевірками інспекторами ООН.

У рамках меморандуму про взаєморозуміння США зобов'язуються поступово знімати санкції, запроваджені проти Ірану, і поступово розблокувати мільярди доларів іранських коштів, заморожених по всьому світу.

Також нібито Іран погодився віддати високозбагачений уран США і вивезти його з країни.

"Це дуже складне і технічно важке питання. Але нам необхідне дипломатичне рішення, яке чітко визначить, з яких питань вони готові вести переговори і на які поступки готові піти на початковому етапі, щоб це мало сенс", — заявив держсекретар Марко Рубіо. Але також він раніше назвав деяких із вищих керівників Ірану "божевільними" і заявив, що неясно, чи підуть вони на угоду.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зупинив операцію із забезпечення безперешкодного проходу через Ормузьку протоку, але при цьому блокада залишилася чинною.

Проєкт "Свобода" почав діяти вранці 4 травня, коли Трамп пообіцяв "звільняти" судна, заблоковані в Ормузькій протоці. Центральне командування США (CENTCOM) розповідало, що Америка застосує 15 тисяч військових, есмінці та понад 100 літаків наземного і морського базування для реалізації проєкту.