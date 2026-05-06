Якобы согласились отдать уран: Иран и США близки к заключению мирного соглашения, — Axios

По словам официальных лиц, США и Иран близки к заключению одностраничного меморандума о прекращении войны.

По словам двух американских чиновников и двух других источников, знакомых с ситуацией, Белый дом считает, что близок к соглашению с Ираном по одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который положит конец войне и заложит основу для более детальных ядерных переговоров, пишет Axios.

США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам в течение следующих 48 часов. Пока ничего не согласовано, но источники сообщили, что это самый близкий к соглашению момент с начала войны.

Среди прочих положений, сделка предусматривает обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана, согласие США снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств, а также снятие обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив .

Відео дня

Белый дом считает, что иранское руководство расколото, и достичь консенсуса между различными фракциями может быть сложно. Некоторые американские чиновники по-прежнему скептически относятся даже к возможности достижения первоначального соглашения.

Ранее переговоры США и Ирана заканчивались ничем. Но теперь два американских чиновника заявляют, что решение президента Трампа отказаться от недавно объявленной операции "Свобода" в Ормузском проливе и предотвратить срыв хрупкого перемирия было основано именно на прогрессе в переговорах.

Одностраничный меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, находится в стадии обсуждения между посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими официальными лицами, как напрямую, так и через посредников.

В нынешнем виде меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение войны в регионе и начало 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии санкций США.

По словам двух источников, эти переговоры могут состояться в Исламабаде или Женеве.

Ограничения Ирана на судоходство через пролив и военно-морская блокада США будут постепенно сняты в течение этого 30-дневного периода.

Если переговоры провалятся, американские войска смогут восстановить блокаду или возобновить военные действия, заявили в Вашингтоне.

Продолжительность моратория на обогащение урана активно обсуждается, при этом три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один из них считает вероятным срок в 15 лет. Иран предложил 5-летний мораторий на обогащение, а США потребовали 20 лет.

По словам источника, США хотят включить в закон положение, согласно которому любое нарушение Ираном норм обогащения урана будет продлевать мораторий. После истечения срока действия моратория Иран сможет обогащать урану до низкого уровня в 3,67%.

В меморандуме о взаимопонимании Иран обязуется никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием и не заниматься деятельностью, связанной с его созданием. По словам американского чиновника, стороны обсуждают пункт, согласно которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты.

По словам американского чиновника, Иран также обязуется усилить режим инспекций, включая внезапные проверки инспекторами ООН.

В рамках меморандума о взаимопонимании США обязуются постепенно снимать санкции, введенные против Ирана, и постепенно разблокировать миллиарды долларов иранских средств, замороженных по всему миру.

Также якобы Иран согласился отдать высокообогащенный уран США и вывезти его из страны.

"Это очень сложный и технически трудный вопрос. Но нам необходимо дипломатическое решение, которое четко определит, по каким вопросам они готовы вести переговоры и на какие уступки готовы пойти на начальном этапе, чтобы это имело смысл", — заявил госсекретарь Марко Рубио. Но также он ранее назвал некоторых из высших руководителей Ирана "сумасшедшими" и заявил, что неясно, пойдут ли они на сделку.

Напомним, ранее Дональд Трамп остановил операцию по обеспечению беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, но при этом блокада осталась в силе.

Проект "Свобода" начал действовать утром 4 мая, когда Трамп пообещал "освобождать" суда, заблокированные в Ормузском проливе. Центральное командование США (CENTCOM) рассказывало, что Америка применит 15 тысяч военных, эсминцы и более 100 самолетов наземного и морского базирования для реализации проекта.