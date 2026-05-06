"Блокада будет оставаться в силе": Трамп объявил о приостановлении действия проекта "Свобода"

Президент США Дональд Трамп приостановил действие проекта "Свобода", направленного на обеспечение беспрепятственного прохождения танкеров через Ормузский пролив.

При этом блокада Ормузского пролива будет оставаться в силе. Об этом глава Белого дома сообщил 6 мая на своей странице в социальных сетях.

По словам Трампа, решение о приостановлении действий американских военных в районе пролива связано с просьбами Пакистана и других стран, достигнутый военный успех США, а также определенный прогресс в договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. Политик пояснил, что Штаты хотят сделать это "на короткое время", чтобы выяснить, есть ли возможность достичь окончательного соглашения.

"Учитывая просьбы Пакистана и других стран, впечатляющий военный успех, которого мы достигли во время кампании против Ирана, а также учитывая то, что был достигнут значительный прогресс в направлении заключения полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы совместно договорились, что, хотя блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлено на короткое время, чтобы проверить, можно ли окончательно согласовать и подписать соглашение", — говорится в заметке Трампа.

Стоит отметить, что проект "Свобода" начал действовать утром 4 мая, когда Трамп пообещал "освобождать" суда, заблокированные в Ормузском проливе. Центральное командование США (CENTCOM) рассказывало, что Америка применит 15 тысяч военных, эсминцы и более 100 самолетов наземного и морского базирования для реализации проекта.

Напомним, 5 мая издание CBS News сообщало, что Иран атаковал два эсминца США в Ормузском проливе.

Издание Fox News 5 мая писало, что США готовятся к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана.